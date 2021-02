Samsung heeft een update uitgebracht voor de Galaxy S21-telefoons, die de accuproblemen van deze toestellen moet oplossen. Gebruikers hadden last van een batterij die opvallend snel leeg ging.

Website Sammobile schrijft dat Samsung een update uitrolt die de accuproblemen moet oplossen die de vorige software-update (met de beveiligingspatch van februari 2021) juist veroorzaakte. De upgrade, die versienummer G99xBXXU1AUB6 heeft, zorgt ervoor dat de Galaxy S21 niet zo snel leeg gaat.

Niet alle Galaxy S21-gebruikers hadden overigens last van een snel leeglopende batterij nadat ze de februari-update hadden geïnstalleerd. De problemen zouden echter bij zowel de reguliere S21 als S21 Plus en S21 Ultra voorkomen.

Je kan controleren of de update voor jou beschikbaar is door de instellingen te openen, voor ‘Software-update’ te kiezen en dan op ‘Downloaden & Installeren’ te tikken. Heb jij de update binnen en had je last van de accuproblemen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Lees meer over de Samsung Galaxy S21

Sinds vorige maand zijn de Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra in Nederland te koop. De smartphones hebben een nieuw design en verbeterde camera’s, maar kosten ook minder dan hun voorgangers. Voor de normale S21 betaal je 849 euro, terwijl de S21 Plus en S21 Ultra voor 1049 en 1249 euro over de toonbank gaan.

Meer weten? We hebben uitgebreide reviews van de Samsung Galaxy S21 en S21 Ultra geschreven, waarin we alle plus- en minpunten van de toestellen bespreken. Kijk je liever? Check dan onze video’s hieronder.

