De 4 beste alternatieven voor de Samsung Galaxy S21

De Samsung Galaxy S21 is één van de beste smartphones van het jaar, maar er zijn natuurlijk genoeg alternatieven. Welke toestellen zijn geduchte concurrentie voor Samsungs topmodel? Android Planet zet de vier beste alternatieven op een rij.

Alternatieven voor de Samsung Galaxy S21

Met de Galaxy S21 haal je één van de beste Android-toestellen van 2021 in huis. De smartphone is lekker handzaam, heeft een prachtig scherm en krachtige hardware. Samsung belooft daarnaast drie jaar Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates, waarmee het updatebeleid erg goed is.

Het toestel is dus een uitstekende keuze, maar gelukkig zijn er genoeg andere smartphones het overwegen waard. Hieronder zetten we – in willekeurige volgorde – onze vier favoriete alternatieven voor de Samsung Galaxy S21 op een rij.

1. OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is een toptoestel met een enorm (6,78 inch) scherm met soepele 120Hz-verversingssnelheid. Dit maakt de smartphone ideaal voor multimediadoeleinden. De OnePlus 8 Pro is verder razendsnel, heeft maximaal 12GB werkgeheugen en schiet mooie foto’s met zijn vier camera’s.

Ook interessant is dat de smartphone draadloos kan opladen met 30 Watt. Dat is aanzienlijk sneller dan de concurrentie. Het toestel is bovendien vlot geüpdatet naar Android 11 en OnePlus’ OxygenOS-schil ligt dichtbij stock-Android.

Handig om te weten: naar verwachting lanceert OnePlus in maart of april zijn nieuwste toptoestel, de OnePlus 9 Pro.

Meer over de smartphone lees je in onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review.

2. Sony Xperia 5 II

De Sony Xperia 5 II is vooral het overwegen waard als je de gemiddelde smartphone te groot vindt. Dit toestel is dankzij zijn relatief kleine 6 inch-display en langgerekte 21:9-schermverhouding namelijk een stuk beter met één hand te bedienen. Het 120Hz-oled-display oogt heel fraai en de smartphone is licht en water- en stofdicht.

Verder heeft het toestel krachtige hardware, drie fijne camera’s en bijna stock-Android. Aandachtspunten zijn Sony’s relatief korte updatebeleid van twee jaar en het gebrek aan draadloos opladen. De Xperia 5 II zet daar wel weer features als een koptelefoonaansluiting en hele uitgebreide camerasoftware tegenover.

Als je nieuwgierig bent, kun je onze Sony Xperia 5 II review lezen.

3. Oppo Find X2 Pro

Met de Oppo Find X2 Pro haal je een smartphone in huis die razendsnel oplaadt en hele fraaie foto’s maakt. De 65 Watt-oplader tilt de accu in slechts 37 minuten van 0 naar 100 procent en daar kan geen enkele smartphone in dit overzicht aan tippen. Ook tof is de periscopische zoomcamera, die vijf keer zoomt zonder kwaliteitsverlies. Dat is meer dan de concurrentie.

Het grote 6,7 inch 120Hz-scherm oogt haarscherp en vloeiend en de hardware is uitstekend. Van een razendsnelle processor tot 12GB werkgeheugen en 512GB (!) opslagruimte: de Find X2 Pro heeft het allemaal.

Goed om te weten: Oppo brengt vermoedelijk deze lente de Find X3-serie uit, die uiteraard beter wordt. Een ander aandachtspunt is dat de Find X2 Pro minder lang updates krijgt dan alternatieve toestellen.

Meer weten? Hier lees je onze uitgebreide Oppo Find X2 Pro review.

4. Samsung Galaxy S20

Hoef je het niet het nieuwste van het nieuwste, maar spreekt een high-end Samsung-smartphone je wel aan? Dan is de Samsung Galaxy S20 het overwegen waard. De voorganger van de Galaxy S21 is ook lekker compact, heeft een fraai 120Hz-scherm en is te koop in diverse uitvoeringen. Je bepaalt bijvoorbeeld zelf of je de goedkopere 4G-versie wil of de duurdere, betere en meer toekomstbestendige 5G-variant.

De Galaxy S20 is honderden euro’s voordeliger dan de S21. Dat verschil uit zich natuurlijk in de specificaties, maar de S20 staat nog steeds zijn mannetje en kan jaren mee.

In onze Samsung Galaxy S20 review lees je alles wat je wil weten.

Meer over de Galaxy S21-serie

Je kunt de alternatieven ook links laten liggen en voor de Samsung Galaxy S21 gaan. Grotere, betere en duurdere modellen zijn er in de vorm van de Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. De toestellen kosten respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro en zijn vanaf 29 januari in Nederland verkrijgbaar. Meer weten? Check ook onze preview van de Samsung Galaxy S21.

