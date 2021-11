Samsung rolt Android 12 uit voor Galaxy S21-serie in Nederland

Android 12 rolt uit voor de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en S21 Ultra. Samsung is hiermee de eerste partij die de update uitrolt, na natuurlijk Google zelf.

Officieel: Android 12 voor Samsung Galaxy S21

Na de uitrol van verschillende testversies van de One UI 4.0-schil, gebaseerd op Android 12, is het nu tijd voor de real deal. Samsung is daarmee de tweede partij die de software beschikbaar maakt op enkele van zijn toestellen. De nieuwe software was standaard te vinden op de Google Pixel 6-serie en rolde ook al uit naar andere smartphones van die fabrikant.

Android 12 is te downloaden op de drie huidige toptoestellen: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra. Je krijgt vanzelf een notificatie als de update voor jouw S21 klaarstaat. Natuurlijk kun je ook handmatig checken of de update er al is. Open daarvoor de instellingen, ga naar het software-tabblad en zoek daar naar de nieuwe software.

Zorg er trouwens wel altijd voor dat je een volledige back-up van je smartphone hebt. Ga je de update installeren? Leg je toestel dan voor de zekerheid even aan de oplader. Tot slot is het slim om het installatiebestand te downloaden via wifi, aangezien de update vrij groot is.

Nieuw in One UI 4.0, Samsungs versie van Android 12

De nieuwe softwareschil volgt One UI 3.0 op, dat nog gebaseerd is op Android 11. Veel wijzigingen in de nieuwe software hebben te maken met het design. Zo zien we ook bij Samsung de bekende Material You-stijl terug. Daardoor kleuren applicaties, widgets en instellingen mee met de achtergrond die je instelt.



Ook verschillende applicaties van Samsung zelf hebben een update gekregen en zien er weer helemaal up-to-date uit. Daarnaast heb je meer controle over het uiterlijk van app-mappen en widgets. Bekijk ook onderstaande video om alles te weten te komen over de nieuwe software.

Wanneer krijg ik Android 12 op mijn Samsung-telefoon?

Geen S21-toestel op zak, maar wel een smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant? Officieel heeft Samsung nog niks losgelaten over het precieze updatebeleid. Wel is er een updateschema uitgelekt, waar verschillende informatie te zien is over de uitrol. Heb je een smartphone van een ander merk? Check dan ons Android 12 update-overzicht.

Heb jij de Android 12-update al binnen op je Samsung Galaxy S21-toestel? Wat valt er direct op en wat vind je ervan? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

