Download: Samsung Galaxy S21-telefoons krijgen Android 13-update

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra: de Android 13-update is nu te downloaden! Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Samsung Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra? Dan kun je vanaf nu de Android 13-update downloaden voor je toestel. Voor de Galaxy S21 FE is helaas nog geen update uitgebracht. De upgrade is ook in Nederland beschikbaar en weegt ruim 2GB. Het is daarom slim om je telefoon via een wifi-verbinding te updaten, want anders ben je misschien snel door je databundel heen.

Het is heel makkelijk om je S21-smartphone te updaten. Je krijgt automatisch een melding als de nieuwe Android-versie voor je klaarstaat, maar je kan ook handmatig checken op updates. Dit doe je door de instellingen te openen en naar ‘Software-update’ te gaan. Tik hier op ‘Downloaden en installeren’ en je ziet vervolgens de upgrade verschijnen.

De Android 13-update introduceert de nieuwe One UI-schil en verscheen eerder voor de Galaxy S22-toestellen. Samsung is vlot met de uitrol van de upgrade; alleen Google en OnePlus waren sneller met de software-update. De komende tijd worden veel meer smartphones van het bedrijf bijgewerkt.

Nieuw in Android 13 en One UI 5

Android 13 is niet de meest spannende update van de afgelopen jaren en borduurt vooral voort op de vernieuwingen die Android 12 introduceerde. Desondanks heeft Samsung flink wat verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft een One UI 5 een nieuwe look, met bijvoorbeeld aangepaste app-icoontjes. Daarnaast zijn er meer opties om het uiterlijk van Android te personaliseren.

Ook nieuw is het zogeheten Security en Privacy-dashboard, waar alle beveiliging- en privacyfuncties worden verzameld. Widgets zijn verbeterd en kun je nu ‘stapelen’, zodat je meer ruimte houdt op je homescreen. Samsung heeft tot slot knopjes duidelijker gemaakt, wat weer onderdeel is van het nieuwe design.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je geen Galaxy S22-telefoon, maar een ander toestel van Samsung? Dan moet je nog wachten op de Android 13-update. Samsung heeft niet bekendgemaakt wanneer welke toestellen worden bijgewerkt. Maar, het bedrijf kiest er doorgaans voor om dure, high-end telefoons eerst te updaten en dan verder te gaan met bijvoorbeeld de Galaxy A-lijn. Check het Android 13 update-overzicht voor meer informatie.

Heb jij de Android 13-update binnen op je Samsung Galaxy S21? En bevalt de nieuwe software? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Bedankt voor de tip, Mathias!

Meer lezen over Samsung: