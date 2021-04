Dankzij vermoedelijke Samsung Galaxy S21 FE-renders krijgen we een goede indruk van dit aankomende toestel. De meest opvallende specificaties zetten we op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition-renders

Steve Hemmerstoffer (beter bekend als Onleaks), een bekende persoon in de telecomwereld zeker op het gebied van het delen van betrouwbare renders, heeft verschillende beelden van de Samsung Galaxy S21 FE online gezet.

De Galaxy S21 FE (Fan Edition) wordt een goedkopere variant van de reguliere Galaxy S21. Het is dus niet verrassend dat deze Fan Edition op het eerste gezicht een exacte kopie is van dat toestel. Toch vallen een aantal verschillen op, deze zetten we voor je op een rij.

Gerucht: specificaties Galaxy S21 FE op een rij

Het eerste wat opvalt zijn de andere afmetingen van het toestel. Zo is de Samsung Galaxy S21 FE een slagje groter. Dit vertaalt zich ook door naar het scherm van circa 6,4-inch, iets forser dan het 6,2-inch display van de Galaxy S21.

Drie camera’s op achterkant

Op de achterzijde vinden we het camera-eiland met drie lenzen. Hier zit het grootste verschil tussen de Samsung Galaxy S21 en de ‘Fan Edition’. De behuizing met de drie camerasensoren aan de achterkant van de telefoon is iets anders dan de camerabult van de de ‘originele’ Galaxy S21-serie. Zo lijkt de verticale cameraopstelling van de S21-serie net meer weg te vallen in de behuizing.

Lancering Galaxy S21 FE en overige specificaties

Naast de gedeelde renders is er nog weinig over de Galaxy S21 FE bekend. Wel is uitgelekt dat de telefoon draait op Android 11, standaard over 5G-ondersteuning beschikt en 128 of 256GB aan opslagruimte heeft.

Een gelekte roadmap laat zien dat het betaalbare vlaggenschip waarschijnlijk op 19 augustus wordt aangekondigd. Dit is aannemelijk, hoewel Samsung de S20 FE vorig jaar in september presenteerde.

Wil jij op de hoogte blijven van al het nieuws over dit toestel en ander Android-nieuws? Houd dan de site in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!

Lees meer over Samsung: