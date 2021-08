‘Aankondiging Samsung Galaxy S21 FE vindt plaats op 8 september’

De Samsung Galaxy S21 FE begint zo onderhand een beetje op een sprookje te lijken, maar de komst van het toestel lijkt nu écht dichtbij te komen. Volgens een nieuw gerucht kondigt Samsung het toestel officieel aan op 8 september.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S21 FE release dichterbij dan ooit

Volgens een tweet van Mauri QHD kondigt Samsung de veelbesproken Galaxy S21 FE aan op 8 september. Samsung heeft al op meerdere manieren bevestigd dat de Galaxy S21 FE er bijna aan komt. De goedkopere variant van de Galaxy S21 zou officieel debuteren op het Galaxy Z Fold 3-evenement in augustus. We kregen het toestel helaas nog niet te zien vanwege de aanhoudende chiptekorten.

Sinds een aantal weken laat Samsung hier en daar een hint naar het toestel vallen. Zo verscheen de Galaxy S21 FE eerder al op Samsungs eigen website en Instagram-pagina. Bekende lekker Max Weinbach kwam onlangs met een vermeende foto uit een officiële Samsung Store, waar de naam van het toestel al ligt uitgestald.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

De Galaxy S21 FE (Fan Edition) is de opvolger van de S20 FE van vorig jaar en een goedkopere versie van de reguliere Samsung S21. De smartphone krijgt een vergelijkbaar design en bijvoorbeeld een 6,4 inch-amoled-scherm met een hoge 120Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap zou een Snapdragon 888-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte te vinden zijn.

De nieuwe smartphone krijgt waarschijnlijk een lager prijskaartje dan zijn oudere broer, die voor grofweg 700 euro op de markt kwam. Wie goed zoekt treft de standaard Galaxy S21 al voor een paar tientjes meer; een FE-model rond die prijs lijkt dus overbodig. Hoe agressiever Samsung het toestel prijst, hoe groter de kans is dat het -ondanks het lange uitstel van de release – evengoed een groot succes wordt.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Samsung-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer Samsung-nieuws: