Samsung gaat op 19 augustus de Galaxy S21 FE, een nieuw en (waarschijnlijk) betaalbaarder vlaggenschip, aankondigen. Dit blijkt uit informatie van een doorgaans betrouwbare lekker.

‘Samsung Galaxy S21 FE aankondiging in augustus’

De bekende telecominsider Evan Blass (of Evleaks) heeft op Voice een roadmap gedeeld van Samsung-producten die dit jaar nog verschijnen. Daarop is te zien dat op 19 augustus een nieuw Unpacked-event plaatsvindt, waar de ‘FE’ wordt onthuld. Hierbij gaat het zeer waarschijnlijk om de Galaxy S21 FE, een goedkopere versie van de S21 en opvolger van de S20 FE.

De Galaxy S20 FE werd vorig jaar in september aangekondigd en lag kort daarna in de Nederlandse winkels. Volgens de roadmap komt Samsung in juni met een nieuwe Android-tablet en is het bedrijf een maand later om de Galaxy A22 uit te brengen. Laatstgenoemde is vermoedelijk een budgetsmartphone die de Galaxy A21s moet opvolgen. De A22 krijgt volgens geruchten 5G-ondersteuning en een viervoudige camera achterop.

Over de Galaxy S21 FE is nog heel weinig bekend. Vorige maand dook alleen het gerucht op dat de smartphone beschikt over 128/256GB opslagruimte, Android 11 en 5G-ondersteuning. Welke verbeteringen Samsung gaat doorvoeren op het gebied van bijvoorbeeld de processor, camera’s en accuduur zijn nog onduidelijk.

Galaxy S20 FE is betaalbaar toptoestel

De Galaxy S20 FE van vorig jaar is een betaalbaar alternatief voor de duurdere Galaxy S20-telefoons. Het toestel is goedkoper doordat de achterkant bijvoorbeeld van plastic is gemaakt. Onder de motorkap zit een krachtige processor, met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Het 6,5 inch-scherm heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, waardoor de telefoon heel snel en vloeiend in gebruik is.

