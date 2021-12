‘Samsung Galaxy S21 FE draait uit de doos op Android 12’

Wat kunnen we van de software van de Samsung Galaxy S21 FE verwachten? De Fan Edition wordt waarschijnlijk de eerste Samsung-telefoon die standaard op het nieuwe Android 12 draait.

Als de Samsung Galaxy S21 FE wordt uitgebracht, draait ‘ie standaard op Android 12. Dat claimt Sammobile, een doorgaans ingevoerde website die over de firmware van de S21 FE zegt te beschikken. Android 12 is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die twee maanden geleden werd uitgebracht. De update werd onlangs voor de ‘reguliere’ S21, S21 Plus en S21 Ultra uitgebracht en is straks dus ook te vinden op de Fan Edition.

Gelekte render van de Samsung Galaxy S21 FE

Daarnaast kan de Galaxy S21 FE waarschijnlijk rekenen op drie grote Android-upgrades, naar Android 13, 14 en 15. Dit updatebeleid kennen we van de ander S21-telefoons – maar omdat deze met Android 11 verschenen, worden ze ondersteund tot en met Android 14. De nieuwere S21 FE is daarmee dus iets toekomstbestendiger.

Samsung legt zijn eigen softwareschil over Android heen: One UI. De nieuwste versie is One UI 4.0, waarin de belangrijkste verbeteringen van Android 12 te vinden zijn. Denk aan een aangepast design, gebaseerd op het nieuwe Material You. De software kijkt bijvoorbeeld naar de achtergrond die je hebt ingesteld en op basis daarvan worden de kleuren aangepast.

Specificaties, aankondiging en release

Over de Samsung Galaxy S21 FE is al veel gelekt. Naar verluidt beschikt de opvolger van de S20 FE over een 6,4 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Deze ververssnelheid zien we bij veel Android-smartphones. Het display heeft volgens geruchten een full-hd-resolutie, klein gat bovenin voor de selfiecamera en dunne randen.

Ook wordt gesproken over een Snapdragon 888-processor, 6 of 8GB werkgeheugen en minstens 128GB opslagruimte. De batterij zou een capaciteit van 4500 mAh hebben en snelladen ondersteunen.

Als de geruchten kloppen, kondigt Samsung de S21 FE op 4 januari aan. Een week later, op 11 januari, zou de release vervolgens plaatsvinden. Samsung heeft zich echter nog niet officieel uitgelaten over de nieuwe Fan Edition en ook nog geen evenement aangekondigd. Wanneer hier verandering in komt, lees je het natuurlijk op Android Planet.

