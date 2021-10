Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE is volgende week al te bestellen

De aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Volgens het nieuwste gerucht is de smartphone volgende week al te bestellen. Lees hier meer.

’Samsung Galaxy S21 FE bestellen kan direct na aankondiging’

Volgende week (op 20 oktober) vindt een groots Unpacked-evenement van Samsung plaats en een belangrijke rol is dan waarschijnlijk weggelegd voor de Galaxy S21 FE. De Fan Edition moet een goedkopere versie van de reguliere S21 worden en mogelijk is ‘ie volgende week al te bestellen.

Volgens informatie van de Zuid-Koreaanse website Naver is het nieuwe Samsung-toestel direct na de presentatie te pre-orderen. Dit betekent dat je na afloop van de onthulling meteen de Galaxy S21 FE kan reserveren, zodat je de telefoon op de dag van de release in huis hebt. Naver noemt 29 oktober als datum, wat overeenkomt met eerdere geruchten. Het lijkt er dus echt op dat de S21 FE eind deze maand in de winkels te vinden is.

Het is nog wel de vraag of de Samsung S21 FE dan ook in de Benelux verkrijgbaar is. We verwachten echter van wel, aangezien Samsung zijn nieuwste high-end smartphones vrijwel altijd direct in Nederland en België uitbrengt. Wat de S21 FE gaat kosten is nog onduidelijk, maar zijn voorganger werd gelanceerd met een adviesprijs van 649 euro (4G-versie) of 749 euro (5G-versie).

Dit verwachten we van de S21 FE

Lange tijd was het onduidelijk of (en wanneer) Samsung de S21 FE zou uitbrengen, maar volgende week lijkt het eindelijk zover te zijn. Als gezegd is de Fan Edition een betaalbare variant van de Samsung S21 en waarschijnlijk lijken beide smartphones veel op elkaar. Zo verandert Samsung vermoedelijk weinig aan het design, al zou de behuizing wel van plastic zijn (net als bij de S21).

Qua specificaties is al veel gelekt. Naar verluidt beschikt de Samsung Galaxy S21 FE over een 6,4 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Deze ververssnelheid zien we bij veel dure Android-smartphones. Het display heeft volgens geruchten een full-hd-resolutie, klein gat bovenin voor de selfiecamera en dunne randen.

Ook wordt gesproken over een Snapdragon 888-processor, 6 of 8GB werkgeheugen en minstens 128GB opslagruimte. De batterij zou een capaciteit van 4500 mAh hebben en snelladen ondersteunen. Verder verwachten we dat de S21 Fan Edition drie camera’s op de achterkant heeft en draait op Android 11. De officiële release van het nieuwe Android 12 staat echter ook voor de deur.

