Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE geannuleerd, dit is de oorzaak

Het hoge woord is eruit, de Samsung Galaxy S21 FE is geannuleerd. Althans volgens de laatste geruchten van een Zuid-Koreaanse bron. Een combinatie van factoren zou hiervoor de oorzaak zijn, Android Planet zet op een rij welke dat zijn.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy S21 FE geannuleerd’

De Zuid-Koreaanse bron DDaily meldt dat Samsung de aankomende Galaxy S21 FE (Fan Edition) niet meer uitbrengt. Eerder werd er nog gedacht dat de techreus het toestel uit wilde brengen in augustus. Op dat Galaxy Unpacked-event verschenen echter alleen de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Samsung Galaxy Z Fold 3.

De fabrikant zou de S21 FE daarna op een eigen evenement willen presenteren. Dat zou volgende maand moeten gebeuren, oktober dus, maar of dat doorgaat is de vraag. Een hooggeplaatste medewerker van Samsung zou gezegd hebben, dat dat niet gaat gebeuren en een combinatie van factoren is hiervoor de oorzaak.

Ten eerste speelt het grote succes van de Z Flip 3 daarin een rol. Dat toestel is goed ontvangen door de media en gaat ook als warme broodjes over de toonbank. Ook die smartphone is uitgerust met high-end hardware, waaronder de bekende Snapdragon 888-processor.

Die laatste begint steeds schaarser te worden, een probleem dat inmiddels wereldwijd speelt. Door de grote chiptekorten kunnen veel fabrikanten van bijvoorbeeld smartphones, tablets of auto’s niet aan de vraag voldoen en liggen de assemblagelijnen stil. Een smartphone uitbrengen, waarbij het onzeker is hoe lang je deze kunt produceren is natuurlijk nogal een gok.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

Over de Galaxy S21 FE is inmiddels nagenoeg alles al bekend. Zo weten we precies hoe het toestel eruit ziet door verschenen 3D-modellen en andere afbeeldingen. Ook liggen alle specificaties al op straat en kun je zelfs de Samsung Galaxy S21 FE-achtergronden al downloaden.

De S21 FE moet een betaalbaar maar krachtig toestel worden die naast de huidige Galaxy S21, S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra komt te staan. Samsung bracht voor het eerst zo’n Fan Edition uit van de Samsung Galaxy S20. Benieuwd naar al onze ervaringen met dat toestel, check dan de Samsung Galaxy S20 FE review.

Het meest recente S21 FE-nieuws: