Gerucht: Samsung werkt aan goedkopere Galaxy S21

Samsung brengt mogelijk later dit jaar een opvolger voor de Galaxy S20 FE uit. Dat zou betekenen dat de onlangs verschenen Galaxy S21 in een goedkoper jasje wordt gestoken.

‘Samsung werkt aan Galaxy S21 FE’

Volgens de website Sammobile werkt Samsung aan de Galaxy S21 FE, de opvolger van de populaire Galaxy S20 FE. Het bedrijf kwam onlangs met de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra, maar zou ook van plan zijn om een goedkoper vlaggenschip op de markt te brengen. Het is nog onduidelijk wanneer de Galaxy S21 FE moet verschijnen. De S20 FE verscheen vorig jaar in oktober, dus het lijkt nog even te duren voordat de telefoon wordt aangekondigd.

Er is nog weinig over de Galaxy S21 FE bekend, maar Sammobile schrijft wel dat de smartphone beschikt over 5G-ondersteuning, 128GB/256GB aan opslagruimte, Android 11 en meerdere kleuropties. De processor, schermgrootte en accucapaciteit zijn nog onduidelijk, al verwachten we dat deze informatie later uitlekt.

De Galaxy S20 FE

De Galaxy S20 FE is een betaalbaar alternatief voor de duurdere Galaxy S20-telefoons die vorig jaar werden uitgebracht. De 4G-versie van de smartphone heeft een adviesprijs van 649 euro, terwijl de 5G-variant 749 euro kost. Beide versies zijn inmiddels zo’n 100 euro in prijs gedaald.

Het toestel heeft een plastic achterkant, net als de Galaxy S21. Onder de motorkap zit een krachtige processor, met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Het 6,5 inch-scherm heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, waardoor de telefoon heel snel en vloeiend in gebruik is. Op de achterkant zitten drie camera’s en de telefoon krijgt drie grote Android-updates.

