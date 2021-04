Samsung Galaxy S21 FE-geruchten: deze 5 zaken weten we al

De Samsung Galaxy S21 FE verschijnt pas over een aantal maanden, maar door geruchten weten we al het één en ander over het aankomende toestel. Dit zijn de verwachtingen tot nu toe.

Samsung Galaxy S21 FE geruchten: een overzicht

Samsung introduceerde eerder dit jaar al de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra in Nederland, maar komt later met nog een nieuw vlaggenschip. Het gaat om de Galaxy S21 FE, de opvolger van de S20 FE. Deze ‘Fan Edition’ van vorig jaar had een lagere adviesprijs, kleurrijk design maar wel dezelfde krachtige hardware. Nu er al het nodige is uitgelekt over zijn opvolger, zetten de belangrijkste Samsung Galaxy S21 FE-geruchten op een rijtje.

1. Nieuw design lijkt op S21

Door gelekte afbeeldingen, die zijn gedeeld door een betrouwbare bron, weten we al ongeveer hoe de Galaxy S21 FE eruit komt te zien. De smartphone zou een nieuw design krijgen, dat logischerwijs lijkt op dat van de S21-telefoons.

Dit betekent dat vooral de achterkant opvalt, omdat het camera-eiland ‘doorloopt’ uit de behuizing. Bij de smartphones zien we een groot vlak achterop met de camera’s, maar bij de Samsung S21-telefoons is dit veel subtieler weggewerkt.

Daarnaast krijgt de S21 FE waarschijnlijk een plat scherm (zonder gebogen randen) van 6,4 inch. Daarbij gaat het om een kleurrijk super-amoled-paneel met een hoge ververssnelheid, waardoor animaties heel soepel worden getoond. Daardoor zien beelden er vloeiender uit en is de S21 FE sneller in gebruik. De resolutie bedraagt mogelijk 2400 bij 1080 pixels, net als bij zijn voorganger.

2. Beschikbaar in allerlei kleurtjes

De Samsung Galaxy S20 FE kenmerkte zich door de opvallende kleurtjes waarin het toestel verscheen, en dat is bij zijn opvolger waarschijnlijk niet anders. Volgens geruchten komt de S21 FE sowieso in deze kleuren verkrijgbaar: grijs/zilver, wit, lichtgroen, paars en roze. Op de foto hieronder zie je de kleurtjes van de huidige S20 FE.

3. Eerste specificaties

Op dit moment zijn nog niet veel specificaties van de Samsung S21 FE bekend. Wel is gelekt dat de smartphone standaard 5G-ondersteuning en draait op Android 11.

Daarnaast zou de telefoon beschikken over 6/8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een scherpe 32 megapixel-selfiecamera. Het lijkt logisch dat de S21 Fan Edition draait op een Exynos 9100-chip, de snelle processor die ook in de andere Samsung S21-telefoons zit.

4. Accu wordt niet groter (of kleiner)

De accu van de Samsung Galaxy S21 FE is groter dan die van de reguliere Galaxy S21, maar niet forser dan zijn voorganger. Het gaat om een 4500 mAh-batterij, terwijl de normale S21 een accu van ‘slechts’ 4000 mAh heeft.

Het is op zich geen probleem dat Samsung de accu niet vergroot, want de S20 FE had al een erg goede accuduur. In onze Samsung Galaxy S20 FE review lees je daar meer over.

Verder verwachten we dat de Galaxy S21 FE snelladen ondersteunt met maximaal 25 Watt. Hopelijk stopt Samsung wel de snelste oplader in het doosje: bij de S20 FE zat een langzamere 15 Watt-stekker. Het kan ook zijn dat het bedrijf de oplader helemaal weglaat, net als bij de S21-reeks. Wel denken we dat de nieuwe Fan Edition draadloos opladen ondersteunt en ook andere apparaten van stroom kan voorzien.

5. Aankondiging in augustus

Volgens een gelekte roadmap kondigt Samsung de Galaxy S21 FE aan op een Unpacked-event in augustus. De precieze datum zou 19 augustus zijn, wat betekent dat de telefoon iets eerder verschijnt dan zijn voorganger. De S20 FE werd vorig jaar op 23 september aangekondigd en lag vervolgens begin oktober in de winkels.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Samsung Galaxy S21 FE?