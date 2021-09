Meer bewijs: ‘Samsung Galaxy S21 FE is geschrapt’

De geruchten gaan al een paar dagen rond, maar het lijkt er toch echt op dat de Samsung Galaxy S21 FE geschrapt is. Samsung heeft namelijk ondersteuningspagina’s van de nog onaangekondigde smartphone offline gehaald. De S21 FE zou dit najaar uitkomen als goedkoper alternatief voor de S21.

Lees verder na de advertentie.

Relevante S21 FE-pagina’s zijn offline

Samsung zet steevast ondersteuningspagina’s online van producten voordat ze aangekondigd worden, voorzien van hun modelnummer. Het modelnummer van de S21 FE is – zo weten we dankzij lekken – SM-G990B. Allerlei Samsung-websites hadden al even ondersteuningspagina’s voor het toestel online staan.

Op de websites van in ieder geval Samsung Hong Kong, Singapore, Zuid-Afrika en verschillende Aziatische landen zijn de S21 FE-pagina’s inmiddels offline gehaald, schrijft onder meer SamMobile. Samsung geeft geen verklaring. De betreffende pagina’s geven alleen een foutmelding dat er niets te zien is.

‘Samsung Galaxy S21 FE geschrapt vanwege chiptekort’

De verdwijning van de S21 FE van Samsungs website voedt de geruchtenstroom dat de smartphone op het allerlaatste moment toch geschrapt is. Eerder deze week verschenen er al claims dat de S21 FE geannuleerd is omdat Samsung niet aan genoeg chips kan komen. Deze zijn nodig om smartphones te produceren, maar de wereldwijde vraag is groter dan de fabrieken aankunnen.

Het nijpende chiptekort deed Samsung al eerder besluiten om geen Note 21-serie uit te brengen. De S21 FE moe(s)t wel uitkomen, zo getuige de gelekte marketingbeelden, specificaties en vermeldingen op websites van niet alleen Samsung maar ook Google. Je kon zelfs al de officiële Galaxy S21 FE-achtergronden installeren op je eigen smartphone.

Alternatief voor S21-serie

Hoewel het ernaar uitziet dat de S21 FE nooit het levenslicht zal zien, blijft er een kleine kans bestaan dat Samsung de smartphone (later) wel degelijk aankondigt en uitbrengt. De S21 FE is ontwikkeld als de opvolger van de populaire S20 FE en zou een goedkoper alternatief voor de Galaxy S21 worden. Mogelijk kon de S21 FE ook concurreren met de splinternieuwe Apple iPhone 13.

De S20 FE werd vorig jaar erg positief ontvangen, ook door Android Planet. Het toestel is nog steeds een interessante keuze, met name omdat hij flink in prijs is gedaald. Nieuwsgierig geworden? Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 FE-review.

Lees het laatste nieuws over Samsung: