‘Samsung Galaxy S21 FE wordt goedkoper dan zijn voorganger’

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wordt de Samsung Galaxy S21 FE een stuk goedkoper dan zijn voorganger. Lees hier wat de aankomende smartphone mogelijk gaat kosten.

Samsung Galaxy S21 FE goedkoper dan zijn voorganger

De Samsung Galaxy S21 FE wordt pas later dit jaar aangekondigd, maar inmiddels weten we al een heleboel over het toestel. Dankzij Zuid-Koreaanse media krijgen we nu ook een beeld van de prijs van de smartphone. De S21 FE zou goedkoper worden dan zijn voorganger, de Samsung Galaxy S20 FE. Het zou gaan om een prijs tussen de 700.000 en 800.000 Zuid-Koreaanse won.

Omgerekend komt dit neer op een adviesprijs tussen de 520 en 590 euro. Ter vergelijking: de Galaxy S20 FE (met 4G) verscheen met een adviesprijs van 649 euro. De 5G-versie kostte bij verschijning 749 euro. Het is echter onduidelijk of Samsung de Galaxy S21 FE ook in Europa goedkoper maakt. Daarnaast weten we niet welke concessies het bedrijf mogelijk doet om de adviesprijs te verlagen.

Het zou echter niet onlogisch zijn als de Samsung S21 FE goedkoper wordt dan zijn voorganger. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra, die begin dit jaar zijn uitgebracht, hebben ook een lagere adviesprijs dan hun voorgangers. Het kan dus best dat Samsung 50 tot 100 euro van de prijs af haalt, zodat de S21 FE betaalbaarder en voor meer mensen interessant wordt.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

Door geruchten en gelekte afbeeldingen weten we al veel over de Galaxy S21 FE. Zo laten gelekte persrenders zien dat het goedkopere vlaggenschip behoorlijk lijkt op de Galaxy S21-telefoons. Zo loopt het camera-eiland achterop door vanuit de zijkant van de behuizing, wat er uniek uitziet. De verwachting is wel dat de behuizing van plastic is in plaats van glas.

Daarnaast heeft de Galaxy S21 FE een scherm van 6,4 of 6,5 inch, waarbij de 120Hz-ondersteuning ervoor zorgt dat beelden heel vloeiend worden weergegeven. Verder verwachten we dat de telefoon beschikt over een Exynos 9100-processor, minstens 128GB aan opslagruimte, een grote 4500 mAh-accu en draadloos opladen. Het toestel zou in allerlei kleuren verschijnen, zoals zwart, wit, groen en paars. De aankondiging van de S21 FE vindt vermoedelijk op 19 augustus plaats.

