Samsung Galaxy S21 FE duikt op in Google Play Console-vermelding

De Samsung Galaxy S21 FE is al maandenlang het onderwerp van vele geruchten. Onlangs werd de onaangekondigde smartphone aangetroffen in een Google Play Console-vermelding. Het lijkt erop dat de release nu ieder moment kan plaatsvinden.

Samsung Galaxy S21 FE-specificaties bevestigd

We wierpen onlangs een gedetailleerde blik op 3D-renders van de Samsung Galaxy S21 FE, met dank aan de bekende lekker Evan Blass. Nu is de smartphone door MyFixGuide gespot in de apparatencatalogus van de Google Play Console. Hierdoor zijn een aantal belangrijke specificaties van het toestel bevestigd.

Uit de vermelding blijkt dat de Galaxy S21 FE wordt aangestuurd door de Snapdragon 888. We zagen deze chip eerder in de reguliere Galaxy S21. Dat ook de goedkopere FE-editie gebruikmaakt van deze snelle chip, is een goed teken. Wel opvallend: het toestel krijgt slechts 6GB aan werkgeheugen. Dat is een stukje minder dan we van Samsung gewend zijn.

Samsung Galaxy S21 FE lijkt erg op duurdere broer

De grootste verschillen tussen de Galaxy S21 FE en standaard Galaxy S21 zullen vooral cosmetisch zijn. De meeste specificaties van de telefoon lijken waarschijnlijk erg op die van zijn duurdere broer. Zo krijgen beide toestellen een plat 120Hz-amoled-scherm, drie camera’s aan de achterkant met een 12 megapixel-hoofdsensor en een 4500 mAh-accu met 25 Watt snel opladen.

Aangezien de Galaxy S21 FE al een bluetoothcertificering heeft ontvangen en nu is opgenomen in de Google Play Console, lijkt het erop dat de smartphone niet lang meer op zich laat wachten. Geruchten suggereren dat de telefoon ergens in oktober wordt aangekondigd.

