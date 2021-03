Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE krijgt 32 megapixel-selfiecamera

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wordt de Samsung Galaxy S21 FE straks verkrijgbaar in vijf opvallende kleurtjes. Het toestel zou ook beschikken over een 32 megapixel-camera voor selfies.

‘Samsung Galaxy S21 FE kleuren gelekt’

De Samsung Galaxy S21 FE, die later dit jaar moet verschijnen, wordt in vijf kleuren uitgebracht. Naast een grijs/zilver, wit, paars en roze variant zou de smartphone ook in een lichtgroene kleur worden uitgebracht. De Galaxy S20 FE, die sinds oktober vorig jaar in Nederland te koop is, is ook in veel verschillende kleuren beschikbaar.

De informatie komt van website GalaxyClub, dat ook weet te melden dat de S21 FE een selfiecamera van 32 megapixel krijgt. Het gaat mogelijk om dezelfde frontcamera als die van de Galaxy A52 en Galaxy A72, twee toestellen die onlangs in Nederland zijn uitgebracht. Ter vergelijking: de Galaxy S21 heeft een 10 megapixel-selfiecamera, en de duurdere S21 Ultra heeft er zelfs eentje van 40 megapixel.

Verder is er nog weinig over de Galaxy S21 FE bekend. Wel is uitgelekt dat de telefoon standaard over 5G-ondersteuning beschikt, draait op Android 11 en 128/256GB aan opslagruimte heeft. Een gelekte roadmap laat zien dat het betaalbare vlaggenschip waarschijnlijk op 19 augustus wordt aangekondigd. Samsung presenteerde de S20 FE vorig jaar in september.

Opvolger van de S20 FE

De Galaxy S21 FE (Fan Edition) wordt waarschijnlijk een goedkopere variant van de reguliere Galaxy S21. Zijn voorganger werd gelanceerd met een adviesprijs van 649 euro, al is de 5G-versie 100 euro duurder. Op dit moment kost het goedkoopste model van de S20 FE nog zo’n 500 euro.

Het toestel heeft een plastic behuizing en prima specificaties. Onder de motorkap zit een Exynos 990- of Snapdragon 865-processor (4G- en 5G-versie) met veel werk- en opslaggeheugen. Op de achterkant zien we drie camera’s, met een primaire lens, groothoeklens en camera om optisch in te zoomen. De telefoon is bovendien stof- en waterdicht en heeft een vloeiend 120Hz-scherm.

In de Samsung Galaxy S20 FE review lees je meer over de smartphone en bespreken we de belangrijkste plus- en minpunten. De smartphone heeft bijvoorbeeld een betere accuduur dan de reguliere S20, maar laadt wel langzamer op. Ook de camera’s zijn iets minder goed.

