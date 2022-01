Samsung Galaxy S21 FE officieel: dit zijn de specs, prijzen en release

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. Samsung heeft de Galaxy S21 FE officieel gepresenteerd en in dit artikel lees je alles over de specs, prijzen en release.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 FE officieel gepresenteerd

De Samsung Galaxy S21 FE dook de afgelopen maanden op in tientallen geruchten, maar nu is het toestel officieel onthuld. De ‘Fan Edition’ is de opvolger van de Galaxy S20 FE en een afgeslankte versie van de normale S21. De telefoon is vanaf 11 januari te koop in Nederland en kost 749 euro.

De nieuwe Samsung-smartphone heeft lang op zich laten wachten. De Galaxy S21 FE verschijnt bijna een jaar na de S21, S21 Plus en S21 Ultra en zou meerdere keren zijn uitgesteld. In de basis lijkt de nieuwe Fan Edition op zijn voorganger: de smartphone pakt de belangrijkste specificaties van de normale S21 en stopt deze in een betaalbaar jasje.

De Samsung S21 FE heeft een 6,4 inch-amoled-scherm, met een hoge ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Hierdoor moeten beelden scherp en kleurrijk ogen. Het display kan ook heel helder (1200 Nits) en dat is handig als buiten de zon flink schijnt, omdat je het dan nog steeds goed kan aflezen. Bovenin het scherm zit een gat voor de selfiecamera.

6,4 inch-super-amoled-scherm (2340 bij 1080 pixels)

120Hz-ververssnelheid voor vloeiende beelden

Galaxy S21 FE-achtig design, komt in verschillende kleuren

Drie camera’s achterop: 12 + 12 + 8 megapixel

Nachtmodus en ‘Object Eraser’

Inzoomen kan tot maximaal 30x

4500 mAh-accu gaat een volle dag mee

Snelladen en draadloos omgekeerd laden

Snelle processor en 5G-ondersteuning

Vingerafdrukscanner zit onder het scherm

De behuizing van de S21 FE is – net als bij zijn voorganger – van plastic. Hierdoor voelt de telefoon wat goedkoper aan, al heeft de reguliere S21 ook een plastic achterkant. Het toestel is 7,9 millimeter dik, relatief licht en verschijnt in verschillende kleuren. Hierdoor oogt de nieuwe Fan Edition iets speelser dan zijn duurdere broers.

Snelle processor en drievoudige camera

Samsung heeft de Galaxy S21 FE voorzien van een snelle Exynos 2100-processor en voldoende werkgeheugen en opslagruimte. De smartphone ondersteunt standaard 5G, terwijl van de S20 FE ook een losse 4G-versie verscheen. Deze variant was ook goedkoper dan het model met 5G-internet. De nieuwe S21 FE kan dus sowieso overweg met het nieuwe mobiele netwerk.

Een belangrijk onderdeel van de S21 FE zijn de camera’s. Foto’s maken doet de telefoon met de 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. De hoofdcamera én telelens hebben optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s scherp blijven als je handen bewegen – ook ingezoomd dus. Op de voorkant zit een 32 megapixel-lens voor selfies.

Voor het maken van betere foto’s in het donker is een nachtmodus aanwezig, terwijl de Galaxy S21 FE ook is voorzien van een ‘Object Eraser’-functie. Hiermee kun je onderdelen (zoals voorwerpen of personen) na het schieten van een foto uit het beeld ‘gummen’. De Zoom Lock-functie, die we kennen van eerdere Samsung-telefoons, zorgt ervoor dat je bij het inzoomen het focuspunt kan vastzetten.

Samsung Galaxy S21 FE release en prijs

Tot slot beschikt de Samsung Galaxy S21 FE over een 4500 mAh-accu, die zonder problemen een volle dag mee moet gaan. Opladen gaat met maximaal 25 Watt en hierdoor zit de telefoon na een halfuur voor de helft vol. Hier moet je echter de benodigde stekker los voor aanschaffen.

Het nieuwe toestel kan snelladen én omgekeerd draadloos laden, als je bijvoorbeeld je draadloze oordopjes van stroom wil voorzien. De telefoon draait op Android 12 (de nieuwste versie van Android) en krijgt jarenlang updates. De S21 FE is stof- en waterdicht en is met een dikte van 7,9 millimeter relatief slank.

Je kan de Samsung Galaxy S21 FE vanaf nu pre-orderen in Nederland. De smartphone kost 749 euro en ligt op 11 januari in de winkels. De versie met meer werkgeheugen (8GB) en interne opslag (256GB) kost 819 euro. Je kan kiezen uit verschillende kleuren, namelijk: zwart, paars, groen en wit.