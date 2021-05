‘Samsung brengt Galaxy S21 FE, Z Fold 3 en Z Flip 3 in augustus uit’

Een nieuw gerucht stelt dat Samsung in augustus drie nieuwe smartphones presenteert: de Galaxy S21 FE en twee opvouwbare toestellen. Hierbij gaat het om de Z Fold 3 en Z Flip 3.

Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE-onthulling in augustus

Als we het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap mogen geloven, komt Samsung in augustus met maar liefst drie high-end smartphones. Naast de Galaxy S21 FE, die de populaire Galaxy S20 FE van vorig jaar opvolgt, krijgen we dan ook twee opvouwbare telefoons te zien. Het gaat om de Galaxy Z Flip 3, de klaptelefoon met een scherm dat dichtklapt, waardoor het toestel een stuk compacter wordt. De Fold 3 heeft juist een display dat open vouwt en daardoor een soort tablet wordt.

Als het gerucht klopt, dan betekent dit dat Samsung het dit jaar anders aanpakt dan in 2020. Toen verscheen de S21 FE namelijk pas in oktober en werd de Z Fold 2 al eerder uitgebracht. De vorige Galaxy Flip-smartphone kwam begin vorig jaar op de markt. Het nieuws komt overeen met eerdere berichten, die ook stellen dat Samsung in augustus nieuwe toestellen wil uitbrengen.

Eén van de mogelijke redenen dat Samsung in augustus de toestellen lanceert, is dat het bedrijf dit jaar geen Note-toestellen uitbrengt. De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 moeten de Note-telefoons dit jaar ´vervangen´ en beschikken daardoor mogelijk over S Pen-ondersteuning. De stylus is één van de kenmerkende feature van de Note-reeks.

Wat we al weten over de Samsung-telefoons

Door geruchten is al het één en ander over de aankomende Samsung-vlaggenschepen bekend. Zo weten we dat de S21 FE een 6,4 inch-scherm krijgt met een hoge ververssnelheid van 120Hz en cameragat. Het design zou op dat van de andere Samsung S21-telefoons lijken, waarbij het camera-eiland uit de zijkant van de behuizing doorloopt.

Daarnaast zou de Samsung Galaxy S21 FE draaien op Android 11 en beschikken over een Exynos 2100-chip. Deze snelle processor zit ook in de reguliere Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra. Verder verwachten we dat het toestel standaard 5G-ondersteuning en een 4500 mAh-accu heeft.

Over de nieuwe opvouwbare smartphones is iets minder bekend. De Galaxy Z Fold 3 heeft mogelijk een ´onzichtbare´ camera onder het scherm, waardoor de hele voorkant uit display kan bestaan. De Z Flip 3 lijkt waarschijnlijk sterk op zijn voorganger, maar krijgt wel snellere hardware en (helaas) een kleinere accu.

