‘Samsung presenteert Galaxy S21 FE op 3 januari’

We kijken nu al een tijdje uit naar de Samsung Galaxy S21 FE. Volgens de laatste geruchten is de onthulling iets vervroegd. De presentatie vindt een dag eerder plaats dan verwacht, namelijk op 3 januari.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 FE presentatie: 3 januari

Jon Prosser, een bekende naam in het geruchtencircuit, laat weten dat de presentatie van de Samsung Galaxy S21 FE plaatsvindt op 3 januari. Diezelfde bron liet eerder weten dat dat een dag later zou zijn. Waarom Samsung de onthulling een dag heeft vervroegd, is onbekend.

Omcirkel maandag 3 januari dus alvast maar in de agenda. De datum waarop de toestellen daadwerkelijk in de winkels liggen is onveranderd gebleven: 11 januari. Het pre-orderen van het toestel is volgens geruchten niet mogelijk. Heb je interesse in de S21 FE, dan moet je er in januari dus waarschijnlijk snel bij zijn.

Volgens andere geruchten wordt de Fan Edition van de Galaxy S21 maar op enkele markten beschikbaar. Tevens zou de presentatie al veel eerder gepland staan, maar door onder andere chiptekorten is deze meerdere malen uitgesteld.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

Samsung kiest voor de Snapdragon 888-chip met 6GB of 8GB werkgeheugen. Er is minimaal 128GB interne opslag aan boord en het scherm krijgt een diagonaal van 6,4 inch. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde, voor een vloeiende ervaring. Een gaatje voor de frontcamera is ook aanwezig.

Op de achterzijde vind je drie camera’s, waarmee je goede foto’s schiet in verschillende omstandigheden. Het toestel krijgt ondersteuning voor snelladen en een accu van 4500 mAh. Tot slot draait de S21 FE uit de doos direct op Android 12. Ook denken we dat de smartphone minimaal drie grote updates krijgt: Android 13, 14 en 15.

Alles weten over deze aankomende smartphone en geen enkel S21 FE-nieuwtje missen? Download dan de Android Planet-app, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons natuurlijk op social media: Facebook, Instagram en Twitter.

Lees meer over de S21 FE: