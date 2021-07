Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE presentatie is op 11 augustus

Omcirkel 11 augustus maar in je agenda. Volgens een betrouwbare bron vindt dan namelijk de presentatie van de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE plaats. De onthulling schijnt plaats te vinden tijdens het Galaxy Unpacked-evenement.

‘Samsung Galaxy S21 FE presentatie is op 11 augustus’

Evan Blass weet het zeker. Volgens de doorgaans goed ingewijde telecomjournalist vindt het volgende Samsung-evenement plaats op 11 augustus. Tijdens deze presentatie zou het Koreaanse bedrijf laten zien aan welke producten het afgelopen maanden heeft gesleuteld.

De publiekstrekker van de bijeenkomst is de Samsung Galaxy S21 Fan Edition (FE). De opvolger van de populaire Samsung Galaxy S20 FE-smartphone duikt al maanden op in geruchten en is volgens Blass klaar voor een officiële onthulling.

Maar, Samsung heeft die avond meer nieuwe producten in petto. Volgens Blass gaat het bedrijf namelijk ook nieuwe opvouwbare smartphones, slimme horloges én oordopjes onthullen. Samenvattend claimt Blass dat Samsung de volgende producten gaat presenteren op 11 augustus:

Het is nog onduidelijk hoe laat Galaxy Unpacked 2021 plaats gaat vinden.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21 FE

De voordeligere en iets minder rijk uitgeruste versie van het Samsung-vlaggenschip. Zo kunnen we de FE-lijn van de fabrikant het best omschrijven. De FE-editie van de Samsung Galaxy S20 (die vorig jaar uitkwam) zat qua prijs onder het ‘normale’ toestel en had daarom bijvoorbeeld een plastic behuizing, in plaats van glas.

We verwachten dat Samsung dezelfde strategie aanhoudt met de FE-versie van de Samsung Galaxy S21. Het toegankelijkere instapmodel krijgt volgens geruchten een kunststof jasje, iets minder krachtige hardware en bijvoorbeeld een lagere oplaadsnelheid. Het toestel zou vooral uitblinken in prijs-kwaliteitsverhouding.

