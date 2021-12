‘Dit gaat de Samsung Galaxy S21 FE kosten’

Door alle geruchten wisten we al bijna alles over de Samsung Galaxy S21 FE, maar over de prijs was nog weinig bekend. Daar komt nu verandering in, want een betrouwbare bron deelt de verwachte adviesprijzen.

‘Samsung Galaxy S21 FE-prijs gelekt’

De Samsung Galaxy S21 FE kwam al tientallen keren voorbij in geruchten en gelekte afbeeldingen, maar tot een officiële aankondiging is het (nog steeds) niet gekomen. Daar moet binnenkort verandering in komen, want de smartphone zou in januari eindelijk worden aangekondigd. Dit wordt ook bevestigd door WinFuture, een betrouwbare bron als het smartphonegeruchten gaat, dat tegelijk de verwachte adviesprijzen deelt.

Volgens WinFuture gaat de Samsung S21 FE – met 128GB aan opslagruimte – 660 euro kosten. Kies je voor de versie met 256GB opslag, dan betaal je ongeveer 705 euro. In Duitsland zouden adviesprijzen van 649 en 699 euro gaan gelden, maar hoe dit zit in Nederland is nog onbekend. Het zou in ieder geval betekenen dat de S21 FE ongeveer even duur wordt als zijn voorganger, de Galaxy S20 FE. Deze telefoon werd vorig jaar in september uitgebracht voor 649 euro (4G-versie) of 749 euro (5G-versie).

De website deelt verder een aantal officiële afbeeldingen van het nieuwe Samsung-toestel (zie hierboven). De plaatjes komen overeen met eerdere geruchten en tonen een Galaxy S21-achtig design, met het kenmerkende camera-eiland op de achterkant. De S21 FE zou in verschillende kleurtjes verschijnen, namelijk zwart, wit, paars en groen.

Dit kun je verder verwachten

De specificaties van de Samsung Galaxy S21 FE zijn ook al bekend. Het toestel beschikt hoogstwaarschijnlijk over een Exynos 9100-processor, net als de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Daar stopt Samsung 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagcapaciteit bij. Het scherm is 6,4 inch groot, heeft een old-paneel voor mooie kleuren en een hoge full-hd-resolutie.

Over de camera’s van de S21 FE weten we iets minder. Wel staat vast dat de smartphone drie cameralenzen achterop heeft, vermoedelijk met een 64 megapixel-hoofdcamera. De verwachting is verder dat de selfiecamera een resolutie heeft van 32 megapixel, en de accu 4500 mAh groot is. Dat laatste is anno 2021 gemiddeld, maar Samsung zou zich desondanks willen richten op een extra lange batterijduur.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt naar verwachting op 4 januari aangekondigd. Samsung houdt waarschijnlijk een evenement tijdens CES (Consumer Electronics Show), een jaarlijkse technologiebeurs. Vervolgens ligt het toestel op 11 januari in de winkels.

