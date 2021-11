Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE is vanaf 11 januari te koop

Wanneer verschijnt de Samsung Galaxy S21 FE? Het is een vraag die al maanden in Android-land rondgaat. Volgens het nieuwste gerucht wordt de smartphone begin januari aangekondigd én uitgebracht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S21 FE releasedatum: 11 januari

De Samsung Galaxy S21 FE houdt de gemoederen nu al lange tijd bezig. Het toestel verscheen in heel veel lekken, maar tot een officiële aankondiging kwam het nog niet. Daar komt pas over een tijdje verandering in, zo blijkt uit informatie van Jon Prosser. Je kent Prosser misschien van eerdere geruchten over onaangekondigde Android-smartphones en iPhones.

Deze telecominsider is vaak betrouwbaar en meldt op Twitter dat de S21 FE op 4 januari 2022 wordt aangekondigd. Een week later, op 11 januari, zou de nieuwe Samsung-telefoon in de winkels liggen. Samsung maakt het naar verluidt niet mogelijk om de S21 FE te pre-orderen; als je de smartphone wil kopen, moet je er op 11 januari snel bij zijn.

Als het gerucht van Prosser klopt, betekent dit dat de Samsung S21 FE een dag voor technologiebeurs CES wordt onthuld. De Consumer Electronics Show vindt elk jaar plaats, maar fabrikanten kiezen er doorgaans niet voor om hier nieuwe Android-smartphones te tonen. Prosser zegt overigens ook dat de Galaxy S22-telefoons op 8 februari het levenslicht zien, en op de 18e in de winkels liggen.

Wat we weten over de Galaxy S21 FE

Over de nieuwe Samsung-smartphone is al veel gelekt. Naar verluidt beschikt de Samsung Galaxy S21 FE over een 6,4 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Deze ververssnelheid zien we bij veel Android-smartphones. Het display heeft volgens geruchten een full-hd-resolutie, klein gat bovenin voor de selfiecamera en dunne randen.

Ook wordt gesproken over een Snapdragon 888-processor, 6 of 8GB werkgeheugen en minstens 128GB opslagruimte. De batterij zou een capaciteit van 4500 mAh hebben en snelladen ondersteunen. Verder verwachten we dat de S21 Fan Edition drie camera’s op de achterkant heeft en draait op Android 11. Het nieuwe Android 12 is sinds een aantal weken ook beschikbaar.

Het laatste Samsung-nieuws: