‘Samsung Galaxy S21 FE-soap gaat door: onthulling op 11 januari’

De soap rondom de Samsung Galaxy S21 FE gaat nog eventjes door. Als we de laatste geruchten mogen geloven, verschijnt het toestel pas volgend jaar in januari.

’Samsung Galaxy S21 FE komt in januari’

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S21 FE draait al een aantal maanden op volle toeren. Al langere tijd is het vooral de vraag of en wanneer Samsung de smartphone aankondigt. Eventjes leek het erop dat dit volgende week zou gebeuren, tijdens het Unpacked 2021 Part 2-event van Samsung, maar niets blijkt minder waar.

Volgens de bekende telecominsider Jon Prosser wordt de S21 FE pas in januari onthuld. Hij heeft het over een aankondiging op 11 januari, wat zou betekenen dat we nog wel eventjes op de telefoon moeten wachten. Prosser is een betrouwbare bron als het om smartphonegeruchten gaat, maar zit er ook wel eens helemaal naast. Daarom nemen we de informatie met een klein korreltje zout.

Twee andere smartphonelekkers, Max Weinbach en Ross Young, bevestigen dat Samsung zijn nieuwste toestel pas in januari uit de doeken doet. Verder is het de vraag wanneer de Galaxy S22 moet verschijnen als de S21 FE pas begin volgend jaar het levenslicht ziet. De Galaxy S21-telefoons werden dit jaar in januari gepresenteerd, maar mogelijk verschijnen de opvolgers nu iets later.

Veel specificaties al bekend

Over de nieuwe Samsung-smartphone is al veel gelekt. Naar verluidt beschikt de Samsung Galaxy S21 FE over een 6,4 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Deze ververssnelheid zien we bij veel Android-smartphones. Het display heeft volgens geruchten een full-hd-resolutie, klein gat bovenin voor de selfiecamera en dunne randen.

Ook wordt gesproken over een Snapdragon 888-processor, 6 of 8GB werkgeheugen en minstens 128GB opslagruimte. De batterij zou een capaciteit van 4500 mAh hebben en snelladen ondersteunen. Verder verwachten we dat de S21 Fan Edition drie camera’s op de achterkant heeft en draait op Android 11. De officiële release van het nieuwe Android 12 staat echter ook voor de deur.

