‘Samsung Galaxy S21 FE volledig gelekt: alle informatie op een rij’

Bijna alle Samsung Galaxy S21 FE-specificaties liggen nu op straat. Het toestel is verschenen in de database van een Chinese keuringsinstantie. Naast specificaties zijn er ook foto’s van het toestel gepubliceerd.

Samsung Galaxy S21 FE specificaties bekend

Fabrikanten moeten hun toestellen eerst laten keuren bij allerlei instanties voordat ze daadwerkelijk op de markt komen. Via zulke keuringsinstanties komt er dus regelmatig informatie naar buiten voordat een apparaat daadwerkelijk gepresenteerd is. Nu is dat het geval voor de aankomende Samsung Galaxy S21 FE, die we in augustus pas verwachten.

Veel van de specificaties waren al bekend, maar de informatie van TENAA bevestigen die weer grotendeels. Het scherm wordt 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Een gaatje in het scherm biedt plaats voor de selfiecamera en verversen doet het maximaal 120 keer per seconde. Zo’n hoge ververssnelheid zorgt ervoor dat een toestel vloeiender en sneller aanvoelt.

Het toestel meet 155,7 bij 74,5 bij 7,9 millimeter, weegt 176 gram en wordt aangedreven door de Snapdragon 888- of Exynos 2100-processor. Toestellen met de eerstgenoemde processor komen uit in China en de Verenigde Staten, de rest van de wereld kan aan de slag met Samsungs eigen chip.

Er komen modellen op de markt met 8GB RAM en 128GB geheugen en 8GB RAM en de dubbele hoeveelheid opslag: 256GB. Het toestel verschijnt in meerdere frisse kleuren waaronder wit, mint, rood, oranje, blauw en paars.

Drie camera’s op achterkant

Volgens informatie van de keuringsinstantie schiet je selfies van 12 megapixel en heeft het toestel op de achterkant nog eens drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 32 megapixel, terwijl ook een 12 en 8 megapixel-camera aanwezig zijn. Onder het scherm vind je ook de vingerafdrukscanner en het toestel krijgt weer een IP68-certificering. Daardoor is de S21 FE volledig stof- en waterdicht.

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh met ondersteuning voor snelladen met 45 Watt. Over draadloos opladen wordt echter niks genoemd. Wel weten we al dat er geen oplader wordt meegeleverd, iets wat Samsung ook niet deed bij de Galaxy S21-serie.

Samsung Galaxy S21 FE prijs en presentatie

We gaan uit van een onthulling in augustus, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Z Flip 3. Wanneer het event precies plaatsvindt is de vraag, de fabrikant heeft vooralsnog geen aankondiging gedaan. In de wandelgangen wordt er gesproken over 11 of 27 augustus. Zodra de datum bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

Qua prijs is het ook nog speculeren, maar dat de adviesprijs lager wordt dan het instapmodel van de normale Samsung Galaxy S21 is logisch. De Galaxy S20 FE werd vorig jaar uitgebracht in twee varianten. Het 4G-model had een adviesprijs van 649 euro, terwijl het 5G-model voor 749 euro over de toonbank ging.

