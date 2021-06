Gerucht: Samsung Galaxy S21 FE mogelijk uitgesteld

We verwachten in augustus verschillende nieuwe telefoons te zien van fabrikant Samsung, maar misschien duurt het langer. Het gerucht gaat namelijk dat de Samsung Galaxy S21 FE wordt uitgesteld.

‘Samsung Galaxy S21 FE uitgesteld’

Fabrikant Samsung is de grootste speler op de telefoonmarkt en brengt aan de lopende band toestellen uit. De Samsung Galaxy S21 FE wordt binnenkort verwacht, maar sinds dit weekend gaan er geruchten dat de lancering ervan wordt uitgesteld.

Verschillende bronnen benoemen dat dit komt door problemen met de levering van componenten. Daardoor is het niet mogelijk om de assemblage van het nieuwe toestel op tijd te starten.

In de wandelgangen wordt gesproken over een tekort aan accu’s voor de S21 FE. Twee producenten zouden niet op tijd kunnen leveren. Andere bronnen vertellen dat de Snapdragon 888-processor de boosdoener is. Die krachtige chip van fabrikant Qualcomm is te vinden in veel high-end smartphones van 2021.

Bloomberg deed navraag bij Samsung. Het bedrijf kwam met een kort statement, maar laat zich niet specifiek uit over het aankomende toestel. In plaats daarvan zegt men dat er vooralsnog geen besluit is genomen.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

De Galaxy S21 FE wordt de opvolger van de Samsung Galaxy S20 FE. Volgens de geruchten wordt ‘ie samen met de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 gepresenteerd in augustus. Qua design zou het toestel voortborduren op de Galaxy S21-lijn en Samsung zou voor dit model kiezen in plaats van de Note 21-lijn.

Naast de verwachte snelle processor en veel werkgeheugen, bevat het toestel mogelijk drie camera’s op de achterzijde. Die gebruik je respectievelijk voor normale foto’s, kiekjes in een wijdere hoek, of om wat te zoomen. Het scherm wordt vermoedelijk 6,5 inch groot, bevat amoled-technologie en krijgt een gecentreerd gaatje voor de frontcamera.

De batterij wordt volgens verwachtingen 4500 mAh groot en opladen gaat met maximaal 25 Watt. Draadloos opladen is niet van de partij en het toestel draait gelijk op het nieuwe Android 12.

