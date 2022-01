Het updatebeleid van de Samsung Galaxy S21 FE: dit moet je weten

Ben je van plan om de Samsung Galaxy S21 FE te kopen en benieuwd hoe lang de software up-to-date blijft? We hebben een goed beeld van het updatebeleid voor de nieuwe ‘Fan Edition’. Lees in dit artikel welke updates je kunt verwachten.

De Galaxy S21 FE draait standaard op het nieuwe Android 12. Hier ‘plakt’ Samsung zijn eigen One UI-softwareschil overheen. Net als zijn voorganger – de S20 FE – en andere high-end Samsung-smartphones, krijgt de S21 Fan Edition drie grote Android-upgrades. Naast een update naar Android 13 en 14 verwachten we dus ook dat de telefoon in de toekomst op Android 15 draait.

Qua updates gaat de S21 FE langer mee dan zijn duurdere broer, de S21. Dat zit zo: de Samsung S21 werd begin vorig jaar uitgebracht met Android 11 en heeft één grote versie-update (naar Android 12) al gehad. Het toestel krijgt nog twee updates en na Android 14 houdt het dus op. De Fan Edition gaat een jaar langer mee en is iets toekomstbestendiger.

Naast grote Android-updates werkt Samsung ook zijn eigen One UI-schil regelmatig bij. We denken dat de S21 FE de One UI 4.1-skin van de verwachte Galaxy S22 gaat overnemen. Bij de updates naar Android 13, 14 en 15 gaan ook One UI-updates gepaard en dus blijft de smartphone nog jaren up-to-date.

Android-beveiligingsupdates voegen geen nieuwe features toe, maar zijn wel enorm belangrijk. Deze zorgen er namelijk voor dat virussen en hackers buiten de deur blijven. We verwachten dat Samsung de komende drie jaar maandelijks een beveiligingpatch voor de Galaxy S21 FE uitbrengt. In het laatste jaar, vanaf begin 2025, schakelt het bedrijf terug naar kwartaal-updates. Tot en met februari 2026 ben je sowieso verzekerd van software-updates, zo meldt Samsung op zijn eigen website.

De Samsung Galaxy S21 FE specificaties

De Samsung Galaxy S21 FE is de goedkopere versie van de ‘gewone’ Samsung Galaxy S21. Met een amoled-scherm van 6,4 inch en 120Hz-ververssnelheid voelt het beeldscherm haarfijn aan. De Exynos 2100-chip zorgt voor goede prestaties en in de waterdichte behuizing van plastic en aluminium zitten drie camera’s achterop (12MP + 12 MP + 8MP). Op de voorkant zit ook nog een 32 megapixel-selfiecamera. De Samsung Galaxy S21 FE is vanaf 749 euro te verkrijgen in twee varianten: met 6GB RAM en 128GB opslag of met 8GB werkgeheugen en 256GB.