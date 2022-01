Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S20 FE: de 4 belangrijkste verschillen

Nu de Samsung Galaxy S21 FE er is, vraag jij je misschien af wat de verschillen zijn met zijn voorganger. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste verbeteringen. Lees je mee?

Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S21 FE heeft behoorlijk lang op zich laten wachten, maar is eindelijk officieel aangekondigd. Sterker nog: de smartphone verschijnt volgende week (11 januari) al in Nederland en kost 749 euro. Daarmee is de S21 FE bij de release goedkoper dan de ‘normale’ S21, al kun je deze telefoon inmiddels voor rond de 700 euro oppikken.

Ook interessant is om te kijken naar de verschillen met de Galaxy S20 FE uit oktober 2020. Op welke manieren heeft Samsung het toestel verbeterd en waar moet je rekening mee houden, als je overweegt de S21 FE in huis te halen?

1. Kleiner, lichter en mooier

Een subtiel, maar belangrijk verschil is dat de nieuwe Samsung S21 FE iets compacter is dan zijn voorganger. Het toestel heeft een kleiner 6,4 inch-scherm (in plaats van 6,5 inch), is dunner én lichter dan de Galaxy S20 FE. Hierdoor is de telefoon handzamer en kun je ‘m makkelijk met één hand bedienen.

Samsung Galaxy S21 FE

Een compacte smartphone is de Galaxy S21 FE overigens zeker niet. Het display is nog altijd vrij groot en de onlangs aangekondigde Xiaomi 12 is beduidend kleiner. De nieuwe Fan Edition beschikt wel over een fraai amoled-scherm met een hoge resolutie én ververssnelheid van 120Hz. De beeldkwaliteit moet hierdoor – zoals we inmiddels van Samsung gewend zijn – dik in orde zijn.

Het design van de S21 FE is afgeleid van de S21-telefoons en ziet er strak en – wat ons betreft – uniek uit. Het camera-eiland linksboven loopt door in de rand van de behuizing, waardoor alles als één geheel oogt. Leg je de S21 FE naast de S20 FE, dan ziet laatstgenoemde er bijna ouderwets uit.

2. Samsung S21 FE is sneller

Bij een nieuwe smartphone hoort een nieuwe processor, en dat is ook bij de Samsung Galaxy S21 FE het geval. De telefoon wordt aangedreven door de Exynos 2100-chip, die we kennen van de reguliere S21, S21 Plus en S21 Ultra. Ter vergelijking: de S20 FE heeft een oudere – en daardoor langzamere – Exynos 990-processor.

Samsung Galaxy S20 FE uit 2020.

De S21 FE is niet alleen krachtiger, maar ook toekomstbestendiger. De Exynos 2100 zorgt voor goede prestaties en gaat – ondanks dat er inmiddels nog snellere smartphonechips beschikbaar zijn – nog wel een tijdje mee. De hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte is trouwens gelijk gebleven: de Galaxy S21 FE heeft opnieuw 6GB RAM en 128GB opslag. Ook kun je kiezen voor een versie met 8GB/256GB aanschaffen, waarover later meer.

Bij de S21 FE is overigens geen micro-sd-kaartslot aanwezig, waardoor je niet zelf de opslagruimte kan uitbreiden. Bij zijn voorganger was dat wel mogelijk. Voor de meeste gebruikers zal 128GB echter meer dan voldoende zijn.

Belangrijk om te weten is dat de Samsung Galaxy S21 FE een groot voordeel heeft qua software(-ondersteuning). De telefoon draait uit de doos op Android 12, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De S20 FE werd in oktober 2020 gelanceerd met Android 10, kreeg later versie 11 en moet nog wachten op Android 12.

De S21 FE heeft dus een flinke ‘voorsprong’ als het om de software gaat. Het Samsung-toestel heeft direct de nieuwste versie en kan rekenen op updates naar Android 13, 14 en 15. Bij de S20 FE is het na de Android 12-update, die binnenkort moet verschijnen, klaar. De S21 FE krijgt ook vier jaar lang beveiligingspatches en blijft hierdoor nog lange tijd veilig.

4. Standaard 5G-ondersteuning

Waar de Galaxy S20 FE in zowel een 4G- als 5G-versie verscheen, heeft de nieuwe S21 FE standaard ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk. Zoals je misschien al eens op Android Planet hebt gelezen, is 5G op dit moment nog niet veel sneller dan 4G in Nederland. Hier komt echter nog verandering in en dan is het wel zo fijn dat de nieuwe Fan Edition er standaard mee overweg kan.

Samsung Galaxy S21 FE prijs en release

De Samsung Galaxy S21 FE heeft een adviesprijs van 749 euro en is vanaf 11 januari in Nederland te koop. Opvallend genoeg hebben sommige webwinkels het toestel al op voorraad, zoals je via de prijsvergelijker hieronder kan zien. De telefoon komt in vier kleuren (zwart, paars, groen en wit) en kost 819 euro als je kiest voor het 8/256GB-model.

Houd Android Planet de komende weken in de gaten, want we gaan de Galaxy S21 FE natuurlijk uitgebreid testen voor de volledige review.