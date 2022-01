Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S21: de 4 grootse verschillen

De nieuwe Samsung Galaxy S21 FE is uit! Maar waarom zou je de reguliere Galaxy S21 niet kopen nu deze in prijs is gezakt? In dit artikel leggen we je de belangrijkste verschillen uit.

Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S21

De release van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE heeft enorm lang geduurd, maar is eindelijk hier. De S21 FE (‘Fan Edition’) heeft als adviesprijs 749 euro en is daarmee als nieuwe telefoon iets duurder dan de, in prijs gedaalde, ‘gewone’ Galaxy S21. Laatstgenoemde kan je momenteel voor iets meer dan 700 euro op de kop tikken. Een goede aanleiding om beide smartphone eens onder de loep te nemen en een vergelijking te maken. In dit artikel lees je de vier belangrijkste punten.

1. De afmetingen en het gewicht

Het valt bijna niet op als je beide smartphones in je handen hebt, maar de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE is iets groter. De telefoon heeft een 6,4 inch-display, terwijl de S21 ‘maar’ een display van 6,2 inch met zich meebrengt. De Galaxy S21 FE is een goede middenweg voor de mensen die een groter scherm dan de S21 willen, maar het 6,7 inch-display van de Galaxy S21 Plus of het 6,8 inch-scherm van de Galaxy S21 Ultra weer te groot vinden.

De Fan Edition van de Galaxy S21 ligt met 177 gram ook iets zwaarder in de hand dan zijn voorganger, die 169 gram weegt. Dit verschil is echter zonder weegschaal bijna niet op te merken.

Ondanks de iets grotere afmetingen van de Galaxy S21 FE en het kleine verschil in gewicht zijn de specificaties van de displays nagenoeg hetzelfde. Beide telefoons beschikken over over een mooi amoled-scherm van 2400 bij 1080 pixels én hebben een dynamische ververssnelheid van 120Hz, die zich aanpast aan de app die de gebruiker opent. Soms is het handiger om een app met een lagere ververssnelheid te openen, omdat dit stroom scheelt.

Het enige verschil in display is met het blote oog niet op te merken en dus verwaarloosbaar: omdat het scherm van de Galaxy S21 FE iets groter is, en de resolutie hetzelfde is gebleven, is de pixeldichtheid lager dan bij de Galaxy S21. Het design van beide telefoons is, op de afmetingen na, nagenoeg hetzelfde. De Galaxy S21 FE komt wel in net andere kleuren (zwart, wit, groen en paars) ten opzichte van de S21 (grijs, wit, roze en paars).

2. Verschillen in camera

De overeenkomsten in ontwerp zijn ook te zien in bij de camera’s. Beide telefoons hebben aan de achterkant een camera-eiland met drie camera’s, die onder elkaar zijn geplaatst. In het scherm vinden we op dezelfde plek een gat voor de selfiecamera.

In de kwaliteit van de camera’s lijken de smartphones wel te verschillen. Het grootste onderscheid is te zien in de telelens. Deze camera heeft bij de Galaxy S21 maar liefst 64 megapixels en bij de Galaxy S21 FE ‘maar’ 8 megapixels. Dit suggereert dat de S21 veel scherpere ingezoomde foto’s kan maken. Beide smartphone hebben dezelfde ‘normale’ camera (12 megapixels) en een zelfde kwaliteit groothoeklens (12 megapixels)

De selfiecamera van de Samsung Galaxy S21 FE is op zijn beurt verbeterd ten opzichte van de camera aan de voorkant in de Galaxy S21. Waar laatstgenoemde maar 10 megapixel kan noteren, heeft de nieuwe Fan Edition maar liefst 32 megapixels. Het is echter de vraag of deze verbetering écht merkbaar is tijdens het videobellen of met het nemen van selfies voor de sociale media. Deze comprimeren toch elke foto of videostream tot dermate kleine bestanden dat de goede kwaliteit verloren gaat.

3. De levensduur van de accu en processors

Over de levensduur van de accu’s kunnen we kort zijn, want er is een belangrijk verschil in batterij. De capaciteit van de Galaxy S21 FE is met 4500 mAh iets groter dan die van de reguliere Galaxy S21 (4000 mAh). Maar, omdat beide telefoons op dezelfde Snapdragon 888 van Qualcomm draaien en hetzelfde display hebben, zal de accu van de Galaxy S21 FE langer meegaan.

Beide smartphones bieden evenveel RAM (8GB), hoewel de S21 FE ook beschikbaar is met 6GB werkgeheugen. Ook zijn allebei de telefoons te verkrijgen met 128GB óf 256GB aan interne opslag.

4. Software en 5G-ondersteuning

Op het gebied van software-updates heeft de Samsung Galaxy S21 FE een groot voordeel. De telefoon draait uit de doos standaard op de nieuwste versie van het besturingssysteem: Android 12. De Samsung S21 is een jaar eerder uitgekomen en draaide toen op Android 11. Inmiddels heeft laatstgenoemde ook een upgrade naar Android 12 ontvangen.

Een belangrijk detail in het updatebeleid van de Samsung Galaxy S21 FE is dat deze naar één versie van Android langer meegaat dan de Galaxy S21. Dit komt omdat de S21 al één van drie grote software-upgrades heeft gehad met de update naar Android 12.

Omdat de Galaxy S21 FE al draaide op deze nieuwe versie, heeft deze smartphone nog drie grote updates tegoed. Zo gaat de Fan Edition nog een jaar langer mee en is dus iets toekomstbestendiger. Beide telefoons ondersteunen 5G en kunnen dus overweg met het nieuwe mobiele netwerk.

Samsung Galaxy S21 FE prijs

De Samsung Galaxy S21 FE heeft een adviesprijs van 749 euro en is nu overal in Nederland te koop als los toestel of met een abonnement. Als je kiest voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, dan kost de Samsung Galaxy S21 FE iets meer (819 euro) en is hij ook duurder dan het 8/256GB-model van de Galaxy S21.

Houd Android Planet volgende week in de gaten, want we gaan de Galaxy S21 FE natuurlijk uitgebreid testen voor de volledige review.