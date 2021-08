Downloaden: de officiële Samsung Galaxy S21 FE-wallpapers

De Samsung Galaxy S21 FE moet nog worden aangekondigd, maar de officiële wallpapers van het toestel kun je wel alvast downloaden. In dit artikel verzamelen we de plaatjes voor je.

Download de Samsung Galaxy S21 FE-wallpapers

Al geruime tijd gaan er geruchten over de Samsung Galaxy S21 FE, maar de smartphone is nog steeds niet aangekondigd. Daar komt waarschijnlijk in de komende maanden verandering in, maar tot die tijd kun je al wel de officiële wallpapers van het toestel gebruiken. De website YtechB heeft de afbeeldingen bemachtigd en online gezet, zodat iedereen ze kan downloaden.

Het gaat om in totaal negen wallpapers, waarvan je er hierboven drie ziet. De achtergronden lijken op de abstracte en kleurrijke plaatjes die Samsung ook bij andere toestellen gebruikt. Ze hebben een hoge resolutie (2300 bij 2300 pixels), zodat je ze er op iedere Android-telefoon scherp uit zien.

Downloaden kan via deze Google Foto’s-link of ga naar deze Google Drive-map om ze te bekijken en op te slaan. Vervolgens kun je ze direct instellen op je eigen smartphone.

Over de Samsung Galaxy S21 FE

Volgens geruchten werkt Samsung al een tijdje aan de Galaxy S21 FE, maar tot een aankondiging is het nog niet gekomen. We weten nog niet of (en wanneer) het nieuwe toptoestel wordt aangekondigd, maar we denken dat dit later dit jaar nog gebeurt. Samsung presenteerde onlangs zijn nieuwe opvouwbare smartphones: de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

De Galaxy S21 FE (Fan Edition) is de opvolger van de S20 FE van vorig jaar en een goedkopere versie van de reguliere Samsung S21. De Fan Edition heeft een vergelijkbaar design en bijvoorbeeld een 6,4 inch-amoled-scherm met een hoge 120Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap zou een Snapdragon 888-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte zitten.

Verder hebben geruchten het over een driedubbele camera, met naast een hoofdcamera ook een groothoek- en telelens. In het scherm zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. De accu is naar verluidt 4500 mAh groot en ondersteunt snel (draadloos) opladen. We verwachten dat de Galaxy S21 FE uit de doos draait op Android 11 met de One UI-software van Samsung.

Het is nog onduidelijk wat de Samsung S21 FE gaat kosten. Samsung bracht de S20 FE vorig jaar in oktober uit met een adviesprijs van 649 euro voor de 4G-versie. Het model met 5G-ondersteuning kostte bij verschijning 749 euro. Het lijkt er echter op dat de nieuwe S21 FE standaard 5G aan boord heeft.

Wil je het meteen als Samsung de Galaxy S21 FE aankondigt? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kun je natuurlijk de gratis Android Planet-app downloaden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.