Volgende week onthult Samsung zijn nieuwste topsmartphones. In de afgelopen periode zijn de telefoons echter al veelvuldig gelekt. In dit artikel zetten we daarom de meest betrouwbare geruchten over de Samsung Galaxy S21 op een rij. Dit denken we al te weten over de eerste Android-vlaggenschepen van 2021.

Overzicht: de belangrijkste Samsung Galaxy S21 geruchten

1. Drie toestellen

Volgens geruchten gaat de Galaxy S21-reeks uit drie toestellen bestaan. Het instapmodel, de ‘gewone’ Samsung Galaxy S21, wordt vergezeld door de S21 Plus en S21 Ultra. Laatstgenoemde is de meeste uitgebreide (en duurste) van het stel. De S21 Plus valt qua prijskaartje en specificaties in het midden.

2. Vertrouwd design

Op basis van gelekte reclamefoto’s lijkt Samsung weinig te veranderen aan het design. Waarschijnlijk krijgt de Galaxy S21-reeks een zo goed als voorkantvullend scherm met bovenaan een gaatje voor de selfiecamera. Deze zit precies in het midden van het display.

Wel nieuw: de cameralenzen op de achterkant. Volgens geruchten ruilt Samsung het ‘camera-eiland’ van de S20-reeks in voor een camerasysteem dat tot aan de rand reikt en meer in de behuizing verwerkt is. Verderop duiken we verder in de verwachte camera van de Samsung Galaxy S21.

3. Scherm doet een stapje terug

Qua schermgrootte lijkt er weinig te veranderen. Volgens geruchten geeft Samsung de opvolgers van de Galaxy S20-reeks nagenoeg dezelfde schermformaten mee. De S21 zou een 6,2 inch-scherm krijgen, de S21 Plus een 6,7 inch-paneel en de S21 Ultra spant met 6,8 inch de kroon.

Wel verandert er het een en ander op ‘resolutiegebied’, en dat pakt niet voor iedereen goed uit. In de wandelgangen gaat namelijk het gerucht dat Samsung de S21 en S21 Plus een full-hd-resolutie wil geven. Dit zou een stap terug betekenen ten opzichte van de Samsung S20 en Samsung S20 Plus, want deze toestellen hebben een hogere QHD-resolutie. Volgens de geruchten krijgt alleen de S21 Ultra zo’n hoogwaardig scherm.

4. Focus op camera’s

Het heeft er alle schijn van dat Samsung de Galaxy S21-reeks vooral wil onderscheiden met de camera’s. Fanatieke fotografen moeten vooral de Ultra-variant in de gaten houden, want dit toestel gaat de beste kiekjes maken.

Dankzij gelekte reclamefoto’s weten we dat dit toestel maar liefst vier camera’s krijgt. De hoofdcamera (108 megapixel) krijgt ondersteuning van een groothoeklens (12 megapixel) en twee zoomlenzen (10 megapixel) om het beeld dichterbij te halen. Ook is er hoogstwaarschijnlijk een led-flitser en laser-autofocussysteem aanwezig voor minder schokkerig beeld.

Het instapmodel moet het vermoedelijk met drie lenzen doen: een primaire camera (12 megapixel), groothoeklens (12 megapixel) en zoomlens (64 megapixel). De Samsung Galaxy S21 Plus, het middelste model, zou grotendeels dezelfde camera-opstelling krijgen. Al met al lijkt 2021 voor Samsung dus vooral een tussenjaar te worden op cameragebied, tenzij je voor de Ultra-variant gaat.

→ Ook interessant: ‘Alle specificaties van de Samsung Galaxy S21 Ultra op een rij’

5. Samsung Galaxy S21 specs

Het staat zo goed als vast dat de Galaxy S21-reeks wordt aangestuurd door de Exynos 2100. Deze processor wordt door Samsung zelf gemaakt en belooft ontzettend krachtig te zijn. Naar verwachting is het werkgeheugen minimaal 8GB, maar kun je ook voor een variant met 12GB RAM gaan.

Verder rekenen we op een opslagcapaciteit van 128 of 256GB. Bedenk van tevoren goed hoeveel opslag je nodig hebt, want waarschijnlijk schrapt Samsung het micro-sd-kaartslot. Met andere woorden, je kunt de opslagcapaciteit niet uitbreiden door er een sd-kaartje in te doen.

6. Geen oplader

Ook opmerkelijk: het ontbreken van de oplader. Hoogstwaarschijnlijk levert Samsung met de S21-reeks namelijk niet langer een oplaadblokje mee. In een eerder stadium deed concurrent Apple hetzelfde door de iPhone 12 standaard zonder adapter uit te brengen.

→ Lees ook: ‘Samsung volgt voorbeeld van Apple en levert Galaxy S21-telefoons zonder oplader’

7. Adviesprijzen en kleuren

Daartegenover is de Samsung Galaxy S21 vermoedelijk wel iets scherper geprijsd dan zijn voorganger. Naar verwachting begint het instapmodel bij 849 euro (899 euro voor het model met 256GB-opslag). De S21 Plus kost 1049/1099 euro en de hoofdprijs leg je uiteraard neer voor het Ultra-model, die wél duurder is dan zijn voorganger. De prijs van de Samsung Galaxy S21 Ultra zou namelijk bij 1349 euro starten.

Waarschijnlijk kun je de Galaxy S21 in vier kleuren aanschaffen: wit, paars, rose goud en grijs. In welke varianten de S21 Plus verschijnt is nog niet duidelijk. Bij de S21 Ultra kun je waarschijnlijk maar uit twee kleuren kiezen: zwart en zilver.

→ Ook interessant: ‘Verkoopprijs Samsung Galaxy S21-serie start vanaf 849 euro’

8. Presentatie

Op 14 januari komt er een eind aan alle geruchten. Om klokslag 16:00 uur Nederlandse tijd barst Galaxy Unpacked 2021 los, het evenement waar de nieuwe Samsung-smartphones worden onthuld. Tijdens de presentatie, die via een livestream te volgen is, verwachten we ook nieuwe oordopjes te zien.

