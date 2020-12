De Samsung Galaxy S21 verschijnt in vier kleuren. De iets luxere Galaxy S21 Plus kun je in minder varianten kopen en de meest prijzige S21 Ultra is de minst kleurrijke van het stel. Dat blijkt uit persafbeeldingen van een betrouwbare bron.

Kleuren van Samsung Galaxy S21 liggen op straat

De plaatjes zijn online gezet door Roland Quandt, die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde smartphones online zet. De Duitse techjournalist claimt dat het nieuwe Samsung-vlaggenschip in vier kleuren komt: wit, paars, rose goud en grijs.

De Samsung Galaxy S21 Plus, de luxer afgewerkte uitvoering van het instapmodel, zou dan qua design nagenoeg identiek zijn aan het instapmodel, maar in minder kleuren verschijnen. In welke varianten het tussenmodel verschijnt, laat Quandt in het midden.

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een veel prominentere camerabobbel dan de rest van de S21-serie. Het beste (en duurste) S21-toestel heeft namelijk een laser-autofocussysteem, een led-flitser en een opstelling met vier camera’s. Quandt meldt dat de S21 Ultra in twee kleuren verschijnt: zwart en zilver. Het toestel is hiermee de minst kleurrijke van de serie.

Samsung Galaxy S21 Ultra (zilver)

Presentatie in begin 2021

14 januari wordt de Samsung Galaxy S21-lijn officieel aangekondigd, al verwachten we weinig verrassingen. De opvolger van de Samsung Galaxy S20 houdt de gemoederen namelijk al maanden bezig en duikt tegenwoordig vrijwel wekelijks op in geruchten. Zodoende zijn vrijwel alle specificaties en kenmerken al vroegtijdig uitgelekt.

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S21 grotendeels hetzelfde design krijgt als zijn voorganger. Wel zou het beeldscherm ‘plat’ op de behuizing komen te liggen, in tegenstelling tot eerdere modellen. Verder verwachten we dat het instapmodel drie lenzen op de achterkant krijgt en mogelijk zonder oplader in de verpakking wordt geleverd, net als de iPhone 12-reeks van aartsrivaal Apple.

