‘Samsung Galaxy S21-serie komt in zes verschillende kleuren’

Hoewel er over het ontwerp van de Samsung S21-serie na aanhoudende geruchten nog weinig te raden overblijft, is het natuurlijk veel te vroeg om de verschillende kleuren van de toestellen te achterhalen. Of toch niet?

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: ‘Samsung Galaxy S21 verschijnt in zes verschillende kleuren’

De doorgaans betrouwbare analist Ross Young weet het zeker. In een tweet garandeert de lekker honderd procent zeker te zijn van de kleuren waarin de S21-serie verschijnt.

S21 Leak, 100%

S21 – Gray, Pink, Violet and White

S21+ – Black and Silver

S21 Ultra – Black, Silver, Violet

Production in Brazil, Indonesia, Korea and Vietnam — Ross Young (@DSCCRoss) October 23, 2020

Interessant is dat de kleinste van het stel, de Galaxy S21, in de meeste kleuren verschijnt. Daarbij is het ook het enige toestel dat in het wit uitkomt. Naar verluidt heeft de S21 vier verschillende kleuropties: wit, grijs, roze en violet.

De S21 Plus zal exclusief verschijnen in zwarte en zilveren tinten, aldus Ross Young. Voor de Galaxy S21 Ultra komt naast het een zwarte en zilveren uitvoering ook nog een violet exemplaar.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat Ross Young alleen zeker is van de ‘definitieve kleuren van de eerste productie’. Met andere woorden: Samsung kan later nog meer kleuropties aan de serie toevoegen. Dit gebeurt zelden, maar is wel handig om in gedachten te houden.

‘Samsung Galaxy S21 en S21 Plus krijgen plat scherm, lancering waarschijnlijk in januari’

Over het ontwerp van de drie toestellen zijn al veel geruchten verschenen. Zo keert het platte scherm terug en hebben we een duidelijk beeld van de S21 en S21 Ultra dankzij de bekende insiders van Onleaks.

Ook de aankondigingsdatum van de S21-serie is meerdere keren onderwerp van discussie geweest. Samsung onthult de nieuwe Galaxy S-telefoons traditiegetrouw in februari. Het heeft er echter alle schijn van dat Samsung het dit jaar anders doet. Het bedrijf zou de S21-serie al in januari willen presenteren. Als dat klopt, zijn de smartphones waarschijnlijk vanaf februari te koop.

Uiteindelijk draait het allemaal om de binnenkant van het toestel en daar weten we nog bar weinig over. Tot nu toe ‘weten’ we dat het Plus-model over een grotere accu beschikt dan zijn voorganger. De Ultra krijgt twee telelenzen om betere ingezoomde foto’s te maken.

De komende maanden lekt er ongetwijfeld meer informatie uit over de Galaxy S21-serie. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de nieuwe toestellen van Samsung? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief. Download ook zeker de gratis Android Planet-app.

Het laatste nieuws over Samsung