‘Samsung brengt Galaxy S21 binnenkort in nieuwe kleuren uit’

Samsung brengt de Galaxy S21-serie binnenkort uit nieuwe kleuren. Op die manier geeft de fabrikant het populaire toestel frisse uitstraling. Ook krijgen de goedkoopste toestellen uit de Galaxy S21-serie naar verluidt een RAM-upgrade.

Gerucht: Samsung komt binnenkort met nieuwe kleuren voor de Galaxy S21-serie

De razend populaire Galaxy S21-serie van Samsung is straks verkrijgbaar in meer kleuren. Dat meldt SamMobile op basis van een Chinese bron. De kleur-tactiek is niet nieuw; fabrikanten geven oudere toestellen wel vaker een fris kleurtje om de vernieuwende uitstraling hoog te houden. Zo onthulde Apple een aantal maanden terug bijvoorbeeld een nieuwe, paarse versie van de iPhone 12.

Onlangs kwam Samsung nog met een navy-blauwe editie van de Galaxy S21 Ultra. Deze blauwe uitvoering is echter alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Nederlanders vissen helaas naast het net. Volgens SamMobile brengt Samsung de verwachte nieuwe kleuren wél gewoon in Nederland en de rest van de wereld uit.

De Samsung Galaxy S21 Ultra in de nieuwe blauwe uitvoering

Ook RAM-geheugen krijgt een upgrade

Naast een aantal nieuwe kleuren krijgen de Galaxy S21 en de Galaxy S21 Plus volgens het gerucht ook een RAM-upgrade. De instapmodellen van beide toestellen komen nu met 8 gigabyte aan RAM. Dit is in principe al heel wat – maar schijnbaar vindt Samsung het te weinig. Naar verluidt gaat het bedrijf het werkgeheugen van de toestellen namelijk verhogen naar 12 gigabyte.

SamMobile meldt dat Samsung de nieuwe Galaxy S21-kleuren rondom de aankondiging van de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Watch 4 op de markt zullen komen. Het is nog even spannend wat de kleuren gaan worden. We wachten het af.

