Samsung Galaxy S21 livestream: zo volg je de onthulling

Eindelijk is het zover: om 16.00 uur Nederlandse tijd wordt de Samsung Galaxy S21 officieel aangekondigd. Met deze livestream kun je de onthulling van de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra volgen.

De Samsung Galaxy S21 is officieel aangekondigd! Check de artikelen hieronder voor alle informatie, onze preview en de prijzen.

Kijk de Samsung Galaxy S21 livestream

Na heel veel geruchten, gelekte renders en specificaties is het om 16.00 uur eindelijk tijd voor de aankondiging van de Samsung Galaxy S21. Dan begint een nieuw Unpacked-evenement dat helemaal in het teken staat van de nieuwe Samsung-telefoons. De presentatie vindt volledig online plaats en kun je daarom via een livestream volgen. Dat kan via de YouTube-stream hieronder.

Als gezegd start de presentatie om 16.00 uur en we verwachten dat ‘ie ruim een uur duurt. Kun je de livestream niet volgen? Geen probleem, want op Android Planet lees je straks alles over de nieuwe Galaxy S21 en mogelijke andere aankondigingen. Volg onze website, download de Android Planet-app of neem later een kijkje in onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Dit weten we over de Samsung Galaxy S21

De afgelopen tijd is vrijwel alles over de Galaxy S21. Zo weten we dat het bedrijf met directe opvolgers komt van de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra en dus drie toestellen uitbrengt. Volgens geruchten wordt het design aangepast, maar hoeven we geen baanbrekende veranderingen te verwachten. De Galaxy S21-telefoons hebben opnieuw een voorkantvullend display met bovenin een klein gat voor de selfiecamera.

Op de achterkant zijn meer wijzigingen te zien. Gelekte renders tonen dat het ‘camera-eiland’ met de rand van het toestel ‘meebuigt’. Hierdoor zijn de camera’s subtieler weggewerkt dan bij veel andere high-end Android-telefoons. De camera’s zelf worden verbeterd en de S21 Ultra zou maar liefst twee zoomlenzen hebben. De S21 en S21 Plus hebben ongeveer dezelfde camera’s als hun voorgangers.

Verder draaien de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra op de nieuwe Exynos 2100-processor en hebben ze schermen met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor ogen animaties heel soepel. Daarnaast is de verwachting dat de accu’s iets groter zijn en de telefoons draaien op Android 11.

Samsung Galaxy S21 release

De precieze adviesprijzen en releasedata van de Galaxy S21-telefoons zijn nog onduidelijk. Geruchten hebben het echter over een release op 29 januari. Volgens geruchten kunnen we tijdens het Unpacked-event ook nieuwe draadloze oordopjes (de Galaxy Buds Pro) en slimme bluetoothtracker (Galaxy Smart Tag) verwachten. Het is dus zeker de moeite waard om de livestream te kijken.

