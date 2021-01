Opvallend: Samsung Galaxy S21 ondersteunt geen naadloze updates

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra ondersteunen (nog steeds) niet de naadloze updates die al sinds 2016 in Android zitten. Dit betekent dat software-updates niet op de achtergrond worden geïnstalleerd.

Sinds Android 7.0 (Nougat) zit er een functie in het mobiele besturingssysteem om software-updates naadloos te installeren. Dit betekent dat update op de achtergrond worden gedownload en geïnstalleerd, en je tijdens dit proces gewoon je Android-telefoon kan blijven gebruiken. Is de software-update geïnstalleerd, dan hoef je alleen je toestel opnieuw op starten om met de nieuwe software aan de slag te gaan.

Gek genoeg is deze functie niet aanwezig op de gloednieuwe Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Krijg je een update op deze smartphones binnen, dan zie je tijdens het installeren een updatescherm en kun je even niets meer doen met het toestel. Dat is jammer, want hierdoor ben je even niet bereikbaar en kun je bijvoorbeeld ook niet antwoorden op berichtjes.

Verschillende fabrikanten, zoals OnePlus, Motorola en Google zelf, hebben de naadloze update-functie wel aan smartphones toegevoegd. De functie zou eerst verplicht zijn voor telefoons die uit de doos op Android 11 draaien, maar deze verplichting is inmiddels door Google teruggedraaid. Wanneer Samsung de handige optie alsnog toevoegt aan zijn smartphones, is onduidelijk.

Meer over de Samsung Galaxy S21-telefoons

De Samsung Galaxy S21-toestellen zijn onlangs aangekondigd en vanaf 29 januari officieel in Nederland verkrijgbaar. Met adviesprijzen van 849, 1049 en 1249 euro zijn ze goedkoper dan hun voorgangers, de S20, S20 Plus en S20 Ultra. De telefoons hebben een nieuw design, snellere hardware en verbeterde camera’s.

