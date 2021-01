De Samsung Galaxy S21 is officieel gepresenteerd. Samsung lanceert de S21, S21 Plus en S21 Ultra op 29 januari in Nederland vanaf 849 euro. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de drie nieuwe topsmartphones.

Samsung Galaxy S21 officieel aangekondigd

Na maanden van geruchten heeft Samsung de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra aangekondigd. De smartphones volgen de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra op, die overigens gewoon te koop blijven. De Galaxy S21-serie is vanaf 29 januari te koop en nu al te pre-orderen.

De S21 is het compacte ‘instapmodel’, de S21 Plus is iets groter met dezelfde specificaties en de S21 Ultra biedt het grootste scherm met de beste hardware. Hieronder zetten we de belangrijkste specificaties op een rijtje.

6,2 (S21), 6,7 (S21 Plus) en 6,8 (S21 Ultra) inch-amoled-schermen

120Hz-display voor soepel beeld

Exynos 2100-processor met 8GB werkgeheugen (S21 en S21 Plus) of 12/16GB (S21 Ultra)

Draait op Android 11 met de One UI 3.1-interface

Accu’s: 4000 mAh (S21), 4800 mAh (S21 Plus) en 5000 mAh (S21 Ultra)

Geen oplader in de doos, wel snellaadondersteuning

Vingerafdrukscanner onder het scherm en gezichtsherkenning

12+12+64 megapixel (S21 en S21 Plus), 108+12+10+10 megapixel (S21 Ultra)

Keuze uit 128GB of 256GB opslag, S21 Ultra ook met 512GB

Releasedatum 29 januari 2021 in Nederland te koop

in Nederland te koop Adviesprijzen: 849, 1049 en 1249 euro

Herkenbare camera’s, verbeteringen op de Ultra

De camera’s op de S21 en S21 Plus lijken veel op die van de S20-serie. Het gaat om een primaire 12 megapixel-camera, 12 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-telelens voor 3x optische zoom met weinig kwaliteitsverlies. Samsung claimt verbeteringen doorgevoerd te hebben zodat je mooiere foto’s en video’s kunt schieten.

De S21 Ultra heeft vier cameralenzen, waaronder een verbeterde 108 megapixel-hoofdcamera. Die zou betere foto’s schieten dan de camera van de S20 Ultra. Het toestel heeft ook een 12 megapixel-groothoekcamera en twee 10 megapixel-zoomlenzen, zodat je verder kan inzoomen zonder dat het beeld verslechtert.

Alle drie de toestellen draaien op Samsungs gloednieuwe Exynos 2100-processor, ondersteunen 5G en zijn voorzien van Android 11. Samsung belooft drie jaar versie-updates (Android 12, 13 en 14) en vier jaar beveiligingsupdates.

Galaxy S21 ontwerp en scherm

Het ontwerp van de Galaxy S21-reeks oogt veel als de S20, maar er zijn ook verschillen. Zo heeft de S21 een plastic achterkant, terwijl de S20-serie van glas is. De S21 Plus en S21 Ultra zijn ook van glas gemaakt. De S21 (Plus) mist ook een micro-sd-kaartslot om het opslaggeheugen uit te breiden. Een koptelefoonaansluiting ontbrak al op de S20 en keert niet terug op de S21-lijn.

De schermen zijn ook veranderd. De S21 en S21 Plus gebruiken een ‘plat’ scherm, dus zonder de gebogen randen waar dure Samsung-smartphones jarenlang bekend om stonden. Het beeld oogt ook minder scherp omdat de resolutie verlaagd is van QHD (3200 bij 1440 pixels) naar full-hd (2400 bij 1080 pixels). In de praktijk merk je het verschil waarschijnlijk niet tot nauwelijks, terwijl de accu wel langer meegaat.

De maximale verversingssnelheid van 120Hz betekent dat het display zichzelf 120 keer per seconde vernieuwt. Dit levert vloeiender beeld op dan een 60 of 90Hz-scherm. Bijna alle dure, moderne smartphones hebben een 120Hz-scherm. Enkel de iPhone 12 houdt vast aan een minder soepel 60Hz-display.

Ook noemenswaardig is dat Samsung de Galaxy S21-reeks levert zonder oplader en oordopjes. De fabrikant doet dit uit milieuoverwegingen. Je krijgt dus alleen een usb-c-kabel bij de smartphone. Een oplader moet je zelf regelen. Het verkoopdoosje van de S21 is daarom ook kleiner dan van andere smartphones.

Galaxy S21 Ultra biedt het beste van het beste

Als je de beste Samsung-smartphone van dit moment zoekt, dan kom je uit bij de Galaxy S21 Ultra. Die lijkt veel op de S21 (Plus), maar biedt een groter 6,8 inch-scherm met scherpere QHD-resolutie en is geschikt voor de S Pen. Deze drukgevoelige stylus is los te koop en past niet in de behuizing van de smartphone. Je kunt er met name (aan)tekeningen mee maken op het scherm.

De S Pen is bekend van de Galaxy Note-toestellen en biedt minder features op de S21 Ultra. De S21 Ultra biedt ten opzichte van de S21 (Plus) ook meer werkgeheugen, opslaggeheugen, betere camera’s achterop en een selfiecamera van 40 megapixel.

Galaxy Buds Pro en Smart Tag onthuld

Naast drie smartphones heeft Samsung ook een tweetal accessoires aangekondigd. Het gaat om de Galaxy Buds Pro en Smart Tag, respectievelijk een setje draadloze oordopjes en een tracker om objecten terug te vinden.

De Galaxy Buds Pro zijn in-ear-oordopjes met ANC, oftewel actieve geluidsonderdrukking. Ze zijn hoger gepositioneerd dan de Galaxy Buds Plus en Buds Live. Met de Smart Tag kun je kwijtgeraakte spullen sneller terugvinden. Je hangt de tracker bijvoorbeeld aan je portemonnee of sleutels en geeft in de smartphone-app aan dat de tracker geluid moet maken.

Samsung Galaxy S21: pre-order, release en prijs

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn vanaf vandaag (14 januari) vooraf te bestellen bij Samsung, providers en (web)winkels. Op 29 januari worden de toestellen geleverd. Vanaf die datum zijn ze ook overal in Nederland te koop.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S21 is 849 euro. Voor de Galaxy S21 Plus betaal je 1049 euro en de Galaxy S21 Ultra kost 1249 euro.

Als je een pre-order plaatst voor de Galaxy S21 of S21 Plus, ontvang je de Galaxy Buds Live-oordopjes en Smart Tag er gratis bij. Bij het pre-orderen van de Galaxy S21 Ultra krijg je de betere Galaxy Buds Pro-oordopjes en Smart Tag.

