De Samsung Galaxy S21 opladen kan via de usb-c-poort of draadloze oplader, maar de snelheden verschillen. Ook levert Samsung geen oplader mee. Android Planet zet de details op een rijtje en raadt fijne opladers aan.

Samsung Galaxy S21 opladen via usb-c

Samsung introduceerde de Galaxy S20, S21 Plus en S21 Ultra begin januari als opvolgers van de S20-reeks. De toestellen hebben onder meer betere camera’s, een vernieuwd ontwerp en lagere prijzen dan hun voorgangers. Wat is er veranderd aan het opladen en waarom zit er geen oplader meer in de doos? We leggen het je uit.

De Galaxy S21-modellen kunnen via de usb-c-poort opladen met maximaal 25 Watt. Dat is even snel als de S20-reeks. Op dit punt heeft Samsung zijn nieuwste smartphones dus niet verbeterd. Dat is geen ramp, want het opladen gaat lekker vlot.

Het bijvullen van de 4000 mAh-accu van de Galaxy S21 duurt 73 minuten. De S21 Plus gebruikt een 4800 mAh-batterij en in de S21 Ultra zit een 5000 mAh-accu. De S21 Ultra heeft 71 minuten nodig voordat ‘ie helemaal vol zit.

Dat de S21-serie vasthoudt aan de 25 Watt oplader is jammer voor wie een krachtigere oplaadtechniek had gezien. Die zijn er zeker. Zo levert OnePlus de OnePlus 8T met een 65 Watt-adapter, zit zo’n 65 Watt-oplader ook in de doos van de Oppo Find X2 (Pro) en komt de Huawei P40 Pro met een 40 Watt-stekker.

Draadloos opladen duurt langer

De Galaxy S21-modellen kunnen ook draadloos opladen via de Qi-standaard. Dit is de populairste techniek voor het draadloos opladen van smartphones. De S21-serie laadt op deze manier op met maximaal 15 Watt. Dat is dus een stuk langzamer dan bedraad (25 Watt), waardoor de methode vooral interessant is als je geen haast hebt. Bijvoorbeeld omdat je je toestel ‘s nachts oplaadt.

De S20-serie laadt draadloos overigens ook met 15 Watt op. Als je nog geen draadloze oplader hebt, kun je bijvoorbeeld Samsungs officiële 15 Watt draadloze oplader kopen voor ongeveer veertig euro.

Let op: geen oplader meegeleverd

Een aandachtspunt is dat Samsung geen oplader in de doos van de Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra stopt. De fabrikant doet dit naar eigen zeggen om het milieu te ontzien. Het betekent dat je zelf een oplader moet regelen. Een usb-c-kabel wordt wel meegeleverd.

Als je een oplader wil aanschaffen, kun je het beste een 25 Watt usb-c-oplader nemen. Zo laadt de S21 het snelst op. Samsungs officiële 25 Watt-oplader kost 23 euro of 29 euro als je de oplader met extra usb-c-kabel (1 meter) erbij wil.

Galaxy S21-serie vanaf 29 januari te koop

De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn vanaf 29 januari te koop in Nederland. De smartphones in de basisversie met 128GB geheugen kosten respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro. Modellen met meer werk- en opslaggeheugen zijn duurder.

Ben je benieuwd wat de S21-reeks te bieden heeft? Check dan zeker onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 review.

