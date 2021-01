Geruchten over het weglaten van een oplader bij de Samsung S21-toestellen doen al even de ronde. Nu zijn er vermeende officiële afbeeldingen verschenen van de verpakking. Daarop is te zien dat de oplader inderdaad ontbreekt.

Samsung Galaxy S21 oplader niet te zien op afbeeldingen

De afbeeldingen van de doosjes van de Samsung Galaxy S21 Plus en S21 Ultra zijn gepubliceerd door het betrouwbare WinFuture. Op de plaatjes zien we naast het toestel wel een usb c-kabel, snelstartgids en een pinnetje om het simkaartslot te openen. Een headset wordt ook niet meegeleverd bij de aankomende smartphones.

Geruchten over het weglaten van een oplader bij de nieuwe modellen doen al even de ronde. Zo wil de fabrikant het milieu besparen, omdat gebruikers dan hun oude opladers blijven gebruiken. Ook scheelt dit kosten voor de productie ervan en het verschepen van de toestellen. De doosjes zijn immers kleiner en wegen wat minder, waardoor verzendkosten lager liggen.

Natuurlijk kun je altijd een betere oplader kopen waarmee je de toestellen optimaal kunt opladen. Ook schrijft WinFuture dat Samsung van plan is om verschillende nieuwe opladers te introduceren. Zo verwacht de site een nieuwe adapter om de S21’s (en natuurlijk andere smartphones) draadloos op te laden. Ook nieuwe opladers met twee of drie usb-poorten worden genoemd. Zo kun je tegelijkertijd meerdere apparaten van stroom voorzien. Verdere details of eventuele prijzen noemt de site echter nog niet.

Naast die producten verwachten we ook de Galaxy Buds Pro te gaan zien, de nieuwste draadloze oordopjes van de fabrikant. Ook komt het bedrijf waarschijnlijk met de Galaxy Smart Tag op de proppen, een handige bluetoothtracker die je bijvoorbeeld aan je sleutelbos hangt. Ben je je sleutels kwijt? Pak je smartphone en je ziet direct waar ze liggen. Tevens is het mogelijk om een geluidje af te spelen, zodat je zeker weten vindt wat je zoekt.

Geen oplader meeleveren: trend in 2021

Het niet meeleveren van een oplader lijkt een trend te worden in 2021. Apple begon er als grote fabrikant mee met de lancering van de iPhone 12. Bij de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max ontbreken zowel de oplader als oordopjes in het doosje.

Toen dat bekend werd, maakte Samsung het bedrijf nog belachelijk in verschillende berichten op social media, want bij hen werd immers wél een oplader meegeleverd. De afgelopen weken zijn meerdere van die posts verwijderd, wat genoeg mensen en websites is opgevallen.

Fabrikant Xiaomi biedt bij hun Mi 11 twee varianten aan voor dezelfde prijs. Een versie wordt geleverd zonder oplader, de andere juist met. Zo wil het bedrijf klanten beter laten nadenken over hun keuze. Daarnaast zijn er nog fabrikanten zoals Fairphone of Gigaset, die al een tijdje geen oplader meeleveren. Dat wordt uiteraard ook gedaan ten gunste van het milieu en voor het tegengaan van e-waste, oftewel elektronisch afval.

