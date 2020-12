De Samsung Galaxy S21 wordt mogelijk zonder oplader en oordopjes in de verpakking verkocht. Dat blijkt uit een door Samsung ingevuld formulier voor Anatel, de Braziliaanse equivalent van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt.

‘Geen oplader voor Samsung Galaxy S21-telefoons’

In het document, dat door website Tecnoblog werd ontdekt, staat dat de nog onaangekondigde Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zonder adapter in de verpakking verkocht gaan worden. Ook oordopjes ontbreken in de doos.

De Samsung Galaxy S21-reeks is nog niet aangekondigd en de informatie is daarom onbevestigd. Mocht het nieuws waar zijn volgt Samsung het voorbeeld van aartsrivaal Apple. De dit jaar verschenen iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max worden standaard zonder oplader en oordopjes in de doos geleverd.

Samsung haakte afgelopen oktober via bovenstaand Facebook-bericht in op de ontstane controverse naar aanleiding van het Apple-besluit. Het is niet de eerste keer dat er geruchten opduiken over het ontbreken van een oplader bij de nieuwe Samsung-telefoons. In juli en oktober claimden bronnen al dat het Zuid-Koreaanse bedrijf vrijwel geen randapparatuur zou meeleveren.

Mogelijk geldt dit besluit niet wereldwijd. In Frankrijk is concurrent Apple bijvoorbeeld bij wet verplicht om alsnog oordopjes in de verpakking van de iPhone 12-telefoons te stoppen. In Nederland worden de smartphones zonder adapterblok en oordoppen verkocht.

Duidelijkheid in 2021

De Samsung Galaxy S21-reeks wordt vermoedelijk in januari of februari van 2021 aangekondigd. De nieuwe vlaggenschepen houden de gemoederen al geruime tijd bezig. Het bedrijf lijkt drie directe opvolgers voor de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra te gaan aankondigen die onder meer een nieuwe processor, betere camera’s en wellicht stemontgrendeling zouden krijgen.

