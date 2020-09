‘Samsung Galaxy S21 Plus krijgt grotere accu dan voorganger’

Hoewel we nog flink wat maanden moeten wachten op de opvolger van de Galaxy S20, verschijnt langzaam de eerste informatie over de Galaxy S21. Nu zijn de eerste details van de accu online verschenen.

‘Samsung Galaxy S21 Plus-accu is groter’

De website MySmartPrice heeft een certificatie van 3C uit China ontdekt, waar de accucapaciteiten van de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus in worden genoemd. De verbeteringen op accugebied lijken klein te zijn: volgens de certificatie heeft de Galaxy S21 een batterijcapaciteit van zo’n 4000 mAh. De Galaxy S20 van eerder dit jaar heeft ook een 4000 mAh-accu.

De verbeteringen bij de Galaxy S21 Plus zijn mogelijk iets groter: het toestel zou een forse 4800 mAh-batterij krijgen. Dit is best een vooruitgang ten opzichte van de Samsung S20 Plus, die het met een 4500 mAh-accu moet doen. Over de opvolger van de S20 Ultra, het beste en duurste model, is nog geen informatie verschenen.

Omdat het gaat om vroege informatie, nemen we het gerucht vooralsnog met een korreltje zout. Daarnaast is nog maar de vraag of de accuduur van de Galaxy S21 Plus er ondanks de grotere capaciteit er echt op vooruit gaat. Als het toestel bijvoorbeeld een groter scherm heeft en beschikt over een processor die meer energie verbruikt, is die grotere accu daarvoor nodig.

Meer over de Galaxy S21

Samsung onthult nieuwe Galaxy S-smartphones doorgaans in februari en dat betekent dat de S21 (of S30) nog wel even op zich laat wachten. Tot die tijd moeten we het doen met de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. De toestellen liggen sinds maart in de Nederlandse winkels en zijn inmiddels flink in prijs gezakt.

Onlangs kwam Samsung met de Note 20 en Note 20 Ultra, de vlaggenschepen voor het najaar van 2020. De smartphones hebben ongeveer dezelfde hardware en camera’s als de S20-telefoons, maar wel een verbeterde S Pen en nieuw design. De Note 20 Ultra is het absolute toptoestel met een vloeiend 120Hz-scherm en 108 megapixel-camera. In de Samsung Galaxy Note 20 Ultra review vertellen we je hier alles over.