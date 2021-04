De Samsung Galaxy S21 Plus is drie maanden na de release ruim 250 euro goedkoper geworden. Ook de normale S21 en S21 Ultra zijn in prijs gedaald, maar wel veel minder dan het Plus-model.

Samsung Galaxy S21 Plus prijs enorm gezakt

Dit blijkt uit de prijsvergelijker van Android Planet. De Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn sinds eind januari in Nederland verkrijgbaar en dus al een tijdje te koop. Opvallend is dat de S21 Plus flink goedkoper is geworden, in tegenstelling tot de andere S21-toestellen.

Voor een losse Samsung S21 Plus betaal je op dit moment zo’n 785 euro, terwijl de smartphone lanceerde met een adviesprijs van 1049 euro. Dit is een prijsdaling van ruim 25 procent. De huidige prijs van de S21 Plus is vooral opvallend als je ‘m vergelijkt met de normale, ‘goedkoopste’ S21. Dit toestel verscheen met een adviesprijs van 849 euro, maar kost momenteel nog 778 euro. Dit is daling van iets meer dan 8 procent.

De Samsung Galaxy S21 Plus is dus bijna net zo duur als het instapmodel van de Galaxy S21-reeks. Dat terwijl de Plus-versie een groter scherm, luxere behuizing van glas in plaats van plastic en forsere accu van 4800 mAh heeft. Je haalt daarmee een iets meer high-end telefoon in huis, die verder wel over alle kenmerkende Galaxy S21-features beschikt.

In januari verscheen ook de Samsung Galaxy S21 Ultra, die het beste van het beste biedt. Een losse S21 Ultra heeft een forse adviesprijs van 1249 euro en haal je nu voor 1153 euro in huis. Dit is een prijsdaling van nog geen 8 procent. De S20 Ultra van vorig jaar daalde ook langzaam in prijs. Uit ons prijsonderzoek een maand na de release was de telefoon nauwelijks 4 procent goedkoper geworden.

Galaxy S21-reeks goedkoper

Onlangs schreven we ook dat de Samsung S21 in combinatie met een abonnement ook flink goedkoper is geworden. Verschillende providers bieden het instapmodel voor veel minder aan, mits je natuurlijk een abonnement afsluit. Dit geldt ook voor de midrange Samsung Galaxy A52, die overigens tegenwoordig ook al een paar tientjes minder kost.

Met de S21 haal je een vlotte en fijne smartphone in huis, zoals je kan lezen in onze Samsung Galaxy S21 review. We schreven: ‘Op het nieuwe ontwerp en de bescheiden cameraverbeteringen na is er niet gek veel veranderd, maar dat is helemaal niet erg. De Galaxy S21 is een prima vlaggenschip waar je jaren mee vooruit kan en waarvoor je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen.’

Ook onze Samsung Galaxy S21 Ultra review was erg positief en we noemden het toestel zelfs ‘de ultieme Samsung-smartphone. ‘De Galaxy S21 Ultra is zonder twijfel de beste en meest uitgebreide Samsung-smartphone tot nu toe. Echt grote minpunten zijn er niet en de verbeteringen die zijn doorgevoerd, zijn slim. De camera’s, waar de Ultra zich voornamelijk op focust, zijn weer een stuk beter en ook op alle andere gebieden is er nauwelijks iets op de telefoon aan te merken.’

Kijk ook de videoreview van de Samsung Galaxy S21 Ultra: