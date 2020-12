De onaangekondigde Samsung Galaxy S21-smartphone is uitgebreid te zien in een nieuwe video. Een relatief onbekende YouTuber claimt in bezit te zijn van Samsung’s nieuwe vlaggenschip.

Lees verder na de advertentie.

Video laat Samsung Galaxy S21 Plus zien

De video is geüpload op het YouTube-kanaal van Random Stuff 2, een onbekende naam in de smartphonewereld. De videomaker beweert in het bezit te zijn van een officieel Samsung Galaxy S21 Plus-model. Aangezien de kenmerken en specificaties van de nieuwe Samsung-toestellen al uitgebreid zijn uitgelekt, bevat de video geen verrassingen.

In plaats daarvan is het filmpje vooral bevestigend. De YouTuber claimt bijvoorbeeld dat de Samsung Galaxy S21 Plus een 6,7 inch-amoled-scherm krijgt dat ‘plat’ op de behuizing ligt. De achterkant biedt plaats aan een drievoudige cameramodule met een 64 megapixel-hoofdlens. In de video worden de foto’s van de Samsung Galaxy S21 Plus vergeleken met die van de iPhone 12 Pro Max.

Verder toont de video vooral hoe de Samsung Galaxy S21 Plus in het dagelijks gebruik is. De ‘reviewer’ speelt bijvoorbeeld enkele spelletjes op het toestel. Tot slot benadrukt de YouTuber dat het toestel dat hij in handen heeft een eerste versie van de S21 Plus, waarschijnlijk bedoeld voor intern gebruik. Mogelijk wijkt de consumentenversie dus iets af.

Op naar 14 januari

Samsung presenteert de Galaxy S21 op 14 januari. Hoogstwaarschijnlijk kondigt het bedrijf dan directe opvolgers voor de Samsung S20, Samsung S20 Plus en Samsung S20 Ultra aan. In aanloop naar de presentatie is vrijwel alle informatie over de nieuwe toestellen al uitgelekt.

Van design, specificaties tot aan kleurenopties: nagenoeg alle informatie ligt al op straat. De grootste vraagtekens zijn er rondom de adviesprijs. Die kan namelijk lichtelijk afwijken per land. Uiteraard doet de redactie van Android Planet 14 januari verslag van de presentatie. Download onze app en schrijf je in voor de nieuwsbrief om niets te missen.

Het laatste nieuws over Samsung: