Samsung heeft de Galaxy S21-reeks officieel gepresenteerd. Wij zijn benieuwd of jij de S21, S21 Plus of S21 Ultra in huis gaat halen. Of laat je de toestellen aan je voorbijgaan? Breng je stem uit in deze poll!

Samsung Galaxy S21 poll: ga jij ‘m kopen?

Na maanden van geruchten is eindelijk de opvolger van de Samsung S20 onthuld. De Galaxy S21-reeks bestaat uit drie toestellen. Naast de ‘standaard’ Galaxy S21 kun je ook kiezen voor de S21 Plus en S21 Ultra, die kwalitatief beter maar daardoor ook duurder zijn.

Ga jij één van de Samsung Galaxy S21-smartphones in huis halen, of blijf je voorlopig bij je huidige toestel? Laat van je horen via onderstaande poll! We zijn ook benieuwd naar je motivatie: waarom ga je de Samsung Galaxy S21 wel/niet in huis halen?

Over de Samsung Galaxy S21

Het instapmodel van dit jaar is met zijn 6,2 inch-scherm de kleinste van het stel, maar vertoont verder een hoop gelijkenissen met zijn duurdere broers. Zo hebben alle drie de toestellen een 120Hz-display voor soepele beelden, een krachtige Exynos 2100-processor en vlotte vingerafdrukscanner onder het scherm.

Verder draait de hele S21-reeks op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem, en kunnen ze overweg met 5G-internet. Samsung belooft de telefoons drie jaar versie-updates (naar Android 12, 13 en 14) te geven. Ook kun je rekenen op vier jaar lang beveiligingsupdates.

Verschillen zijn er ook. Zo hebben de Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra grotere schermen (6,7 en 6,8 inch) en forsere accu’s (4800 en 5000 mAh). Wanneer je veel met smartphonefotografie in de weer bent is vooral de Ultra-variant interessant. Deze heeft namelijk vier lenzen achterop, waaronder een 108 megapixel-hoofdcamera.

Op naar de review

Wij hebben de nieuwe smartphones alvast geprobeerd. Onze eerste bevindingen lees je in de Samsung Galaxy S21 preview. De komende periode gaan we aan de slag met de review. Pre-orderen kan nu al: de toestellen liggen vanaf 29 januari in de winkel. De Samsung Galaxy S21 begint bij 849 euro, de S21 Plus bij 1049 euro en voor de S21 Ultra ben je minstens 1249 euro kwijt.

Pre-order de nieuwe Samsung Galaxy los

