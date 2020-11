Een bekende lekker laat weten wanneer Samsung de Galaxy S21 gaat presenteren: 14 januari 2021. Het toestel moet twee weken later in de winkels liggen.

Lees verder na de advertentie.

“Samsung Galaxy S21-presentatie is op 14 januari”

Dat Samsung de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra in januari wil onthullen, werd al eerder bekend. Jon Prosser, een bekende lekker die vooral bekendstaat om zijn informatie over Apple, heeft nu ook de vermeende presentatiedatum genoemd. Volgens Prosser is dat namelijk donderdag 14 januari 2021.

In een tweet noemt hij ook dat op diezelfde dag de pre-order start. De release moet ruim twee weken later plaatsvinden: 29 januari. Daarnaast noemt Prosser weer de zes kleuren voor de S21’s, maar specificeert niet exact welk model welke kleur krijgt.

Een soortgelijk bericht met meer details verscheen in oktober al wel. De Samsung Galaxy S21 zou verschijnen in het grijs, roze, paars en wit. De S21 Plus komt vermoedelijk op de markt in het zwart en zilver. De Samsung S21 Ultra verschijnt in het paars, zilver en zwart.

Wat we weten over de Samsung S21-serie



Wat de namen exact gaan worden voor de opvolgers van het S20-trio is nog onbekend. Het kan simpelweg gaan om de S21-reeks, maar ook de S30-naam wordt genoemd in het geruchtencircuit. We gaan uit van een scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz, iets was de S20-serie ook heeft. Hoe hoger deze frequentie is, hoe soepeler een scherm (en dus het toestel) aanvoelt.

De schermen van de S21 en het Plus-model zouden plat zijn, terwijl de S21 Ultra een display krijgt met gebogen randen. Dat is ook te zien op vermeende afbeeldingen van de toestellen. Zo verschenen vermeende renders van de Samsung Galaxy S21, maar ook afbeeldingen van de S21 Ultra.

Samsung werkt vermoedelijk aan een nieuwe chip, die voor het eerst gebruikt wordt in deze toestellen. Ook zijn er wat verschillen te zien tussen de camera’s van de smartphones. Zo krijgt de Ultra er waarschijnlijk eentje meer dan de andere S21-modellen. Daardoor moet je met dat toestel beter kunnen zoomen. Op het gebied van opladen zou Samsung ook grote stappen zetten. Huidige smartphones van de fabrikant laden op met maximaal 25 Watt, bij de S21-lijn zou dat 60 Watt zijn.

Wil je op de hoogte blijven van al het Samsung Galaxy S21/S30-nieuws? Houd onze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download natuurlijk de Android Planet-app om niets te missen.

Meer lezen over Samsung op Android Planet