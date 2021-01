De release van de Samsung Galaxy S21 nadert snel, reden genoeg om de belangrijkste informatie op een rij te zetten. We vertellen je over de verwachte modellen, prijzen en release in Nederland.

Samsung Galaxy S21 releasedatum

1. Hoeveel Galaxy S21-modellen komen er?

Samsung heeft drie Galaxy S21-modellen ontwikkeld als rechtstreekse opvolgers van de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Het gaat om de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De S21 heeft het kleinste scherm en het laagste prijskaartje, terwijl de S21 Plus een groter model is met een hogere prijs. Wie het grootste en beste Samsung-toestel van dit moment wil, komt uit bij de S21 Ultra.

De drie smartphones verschillen dus op een aantal vlakken, maar delen ook overeenkomsten. Ze zien er grotendeels hetzelfde uit, ondersteunen 5G, draaien op dezelfde processor en zijn voorzien van Android 11.

De Galaxy S21 Ultra

2. Wanneer wordt de Samsung Galaxy S21 aangekondigd?

De presentatie van de Samsung Galaxy S21-serie vindt zeer waarschijnlijk plaats op 14 januari. De fabrikant houdt dan een digitaal evenement omtrent Galaxy-producten. Het evenement is live op YouTube te volgen via de onderstaande link.

Vermoedelijk onthult Samsung op dit event ook andere Galaxy-apparatuur, waaronder draadloze oordopjes met de naam Galaxy Buds Pro. Er zou ook een slimme bluetooth-tracker in aantocht zijn om je spullen snel terug te vinden.

3. Wanneer is de Samsung Galaxy S21 release?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Als gezegd is de aankondiging van de smartphones waarschijnlijk op 14 januari, en ligt het voor de hand dat Samsung mikt op een snelle release. Geruchten claimen dat de Samsung Galaxy S21 releasedatum ergens eind januari is.

Vermoedelijk kun je de Galaxy S21 al voor die tijd reserveren, oftewel een pre-order plaatsen. In de afgelopen jaren beloonde Samsung snelle beslissers steevast met een cadeau, bijvoorbeeld een setje oordopjes of een draadloze oplader. Het is nog niet duidelijk of je bij een Galaxy S21 pre-order ook een extraatje krijgt.

4. Wat zijn de verwachte prijzen van de Samsung S21-toestellen?

Ook die zijn nog wat onduidelijk. Betrouwbare geruchten geven in ieder geval een goede verwachting van de Samsung Galaxy S21 prijzen.

Samsung Galaxy S21 128GB – 849 of 879 euro

Samsung Galaxy S21 256GB – 899 euro

Samsung Galaxy S21 Plus 128GB – 1049 of 1079 euro

Samsung Galaxy S21 Plus 256GB – 1099 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB – 1349 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB – 1399 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 512GB – 1529 euro

In vergelijking met de Galaxy S20 wordt de S21 een stuk goedkoper, want de S20 startte bij 999 euro. De S21 Plus wordt slechts een paar tientjes goedkoper dan zijn voorganger, terwijl de Ultra-versie juist vijftig euro meer gaat kosten dan S20 Ultra.

Meer over de Samsung Galaxy S21

