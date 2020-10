Zowel de Samsung Galaxy S21 als de S21 Plus krijgen een plat scherm. Dat beweert een bekende lekker. Alleen de S21 Ultra zou nog over gebogen schermranden beschikken.

‘Samsung zet met de Galaxy S21 in op platte schermen’

De doorgaans betrouwbare lekker Ice Universe weet het zeker: de Samsung Galaxy S21 en S21 Plus krijgen een plat scherm. Daarmee komt een einde aan de traditie die begon met de Galaxy S8 in 2017. Sinds dat jaar beschikten alle premium Galaxy S-telefoons over een gebogen scherm. Wel introduceerde Samsung de laatste jaren al afgeleide modellen met een plat display. Denk hierbij aan de Galaxy S10 Lite en de onlangs verschenen Galaxy S20 FE.

Liefhebbers van gebogen schermen hoeven overigens niet te wanhopen, al moeten ze vermoedelijk wél diep in de buidel tasten. De Galaxy S21 Ultra, het absolute topmodel dus, zou namelijk nog steeds gebogen schermranden krijgen. Samsung meent dus kennelijk dat klanten die het allerbeste willen geen fan zijn van platte displays.

Uit eerder verschenen renders konden we al opmaken dat de Galaxy S21 eindelijk een symmetrisch design krijgt. Ice Universe bevestigt dat gerucht. Bij alle modellen in de S21-serie zijn de vier randen van het toestel dus vermoedelijk even breed. Samsung bracht de laatste jaren veel toestellen uit waarvan de ‘kin’ aan de onderkant beduidend dikker was.

De S21 ligt waarschijnlijk eerder in de winkel

Samsung onthult de nieuwe Galaxy S-telefoons vaak in februari. Vervolgens liggen ze een maand later in de winkels. Het heeft er alle schijn van dat Samsung het dit keer anders gaat doen. Het bedrijf zou de S21-serie al in januari willen presenteren. Als dat klopt, zijn de smartphones waarschijnlijk vanaf februari te koop.

Over de specificaties van de S21, S21 Plus en S21 Ultra is nog niet veel bekend. Wel zou het Plus-model over een grotere accu beschikken dan zijn voorganger. De Ultra krijgt wellicht twee telelenzen om betere ingezoomde foto’s te maken.

