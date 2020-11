Samsung Galaxy S21 is mogelijk te ontgrendelen met je stem

De Samsung Galaxy S21, die in januari moet verschijnen, is mogelijk te ontgrendelen met je stem. Samsung zou deze feature aan de nieuwste versie van zijn One UI-software toevoegen, die standaard op de S21 staat.

‘Samsung Galaxy S21 met je stem te ontgrendelen’

Volgens website Sammobile krijgt de Samsung Galaxy S21 een nieuwe ontgrendelingsoptie, waardoor je je stem kunt gebruiken om de telefoon te ‘openen’. Dit zou werken via Bixby, de slimme assistent van de fabrikant die op veel Samsung-telefoons te vinden is. In plaats van dat je de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning gebruikt om de Galaxy S21 te ontgrendelen, doe je dit via een stemcommando.

Het is wel de vraag hoe veilig de stemontgrendeling is. Met een opname van je stem zouden anderen bijvoorbeeld alsnog de Galaxy S21 kunnen ontgrendelen, net als dat de gezichtsherkenning van veel Android-telefoon te foppen is met een foto. Het is onduidelijk of en hoe Samsung ervoor gaat zorgen dat de functie alsnog veilig genoeg is.

De stemontgrendeling is volgens Sammobile onderdeel van versie 3.1 van One UI, de software die Samsung standaard over Android heen legt. Dit kan betekenen dat de nieuwe functie op een later mogelijk ook voor andere Samsung-toestellen wordt uitgebracht. Het bedrijf hoeft hier dan waarschijnlijk alleen een software-update voor uit te brengen.

Wat we nog meer weten over de Galaxy S21

Naar verwachting hoeven we niet lang meer te wachten op het nieuwe vlaggenschip. Volgens geruchten kiest Samsung ervoor om de Galaxy S21 eerder aan te kondigen dan zijn voorgangers. Waar Samsung normaliter kiest voor een presentatie in februari of maart, zou de S21 al in januari worden onthuld.

Daarnaast is de afgelopen tijd veel gelekt over de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Zo kwam het design voorbij in gepubliceerde renders en weten we wat de mogelijke specificaties van de toestellen zijn. Het instapmodel, de reguliere S21, zou bijvoorbeeld een Exynos 2100-processor, plastic behuizing en 6,2 inch-120Hz-scherm hebben.

De Galaxy S21 Ultra, die de S20 Ultra van dit jaar opvolgt, zou zich onderscheiden door de camera’s. Op de achterkant zit naast een 108 megapixel-hoofdcamera vermoedelijk ook een groothoeklens en maar liefst twee telelenzen. Die gebruik je om flink in te zoomen zonder kwaliteitsverlies; volgens gelekte informatie heeft de S21 Ultra 10x optische zoom.

