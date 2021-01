De Samsung Galaxy S21 Ultra is ‘s werelds eerste smartphone met een nieuw type display. Dit oled-scherm kan feller schijnen en verbruikt tegelijkertijd minder stroom, meldt Samsung. Het is aannemelijk dat meer (dure) smartphones het nieuwe scherm krijgen.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S21 Ultra display

Het nieuwe type oled-scherm is vandaag aangekondigd door Samsung Display en blijkt geen innovatie van de toekomst te zijn. De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft het display namelijk aan boord, en die smartphone is twee weken geleden gepresenteerd. De verkoop start deze week. De S21 en S21 Plus hebben een ouder schermtype.

De belangrijkste verbetering van het nieuwe scherm is het lagere stroomverbruik. Samsung stelt dat technische wijzigingen een sneller werkend display mogelijk maken, waardoor het scherm tot zestien procent minder stroom verbruikt. Daarnaast zou het scherm een hogere piekhelderheid kunnen behalen. Dat is fijn als je het scherm op een zonnige zomerdag bekijkt.

Uit een test van het onafhankelijke GSMArena blijkt dat de S21 Ultra een piekhelderheid 1023 nits behaalt. Dat is eigenlijk even hoog als de Galaxy Note 20 Ultra (1024), maar dus niet beter. Samsung zelf rept hier echter niet over. Hierbij moet wel gezegd worden dat concurrerende smartphones, waaronder de iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 Pro en Xiaomi Mi 10 Ultra niet boven de 888 nits uitkomen.

Beter scherm in meer smartphones

Hoewel Samsung Display er er met geen woord over rept, is het aannemelijk dat er dit jaar meer smartphones met het nieuwe oled-scherm uitkomen. Samsung Display verkoopt zijn schermen namelijk niet alleen aan Samsungs smartphoneafdeling, maar ook aan concurrerende fabrikanten als Apple.

Omdat het nieuwe scherm duurder is om te maken, ligt het voor de hand dat het scherm voorlopig alleen in dure smartphones komt.

Meer over de Galaxy S21 Ultra

De Galaxy S21 Ultra is het grootste en duurste model in de S21-serie, die verder bestaat uit de S21 en S21 Plus. Samsung lanceert de S21 Ultra op 29 januari in Nederland en voor een losse Galaxy S21 Ultra betaal je 1249 euro. Je kunt de smartphone natuurlijk ook in combinatie met een abonnement in huis halen. Via onderstaande prijsvergelijker vind je de beste deals.

Samsung Galaxy S21 Ultra Welke Samsung Galaxy S21 Ultra wil je? Selecteer: 128GB 256GB 512GB Nieuw los vanaf € 1.244,00 Samsung Galaxy S21 Ultra met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 72,50 p/m Abo: € 31,50 p/m Toestel: € 41,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Lees het laatste nieuws over Samsung: