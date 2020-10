In navolging van vermeende afbeeldingen van de Galaxy S21, zijn nu ook Samsung Galaxy S21 Ultra-renders verschenen. De smartphone heeft onder andere vier camera’s op de achterkant. De afbeeldingen check je hier.

Vermeende Samsung Galaxy S21 Ultra renders verschijnen online

De bekende lekker Steve Hemmershoffer, ook wel bekend als Onleaks, is er weer vroeg bij deze ronde. Eerder toonde hij al vermoedelijke afbeeldingen van de aankomende Samsung Galaxy S21. Dit keer is het tijd voor Galaxy S21 Ultra. Beide toestellen lijken veel op elkaar, maar er zijn ook wat verschillen te zien.

Zo is het scherm van de aankomende Galaxy S21 (of Samsung Galaxy S30) plat, terwijl die van het Ultra-model licht gebogen is. Het scherm is vermoedelijk tussen de 6,7 en 6,9 inch groot, maar over de resolutie ervan is nog niks bekend. Wel is er een klein gaatje aanwezig waarin de selfiecamera is verstopt.

Groot camera-eiland met vier camera’s

Een ander groot verschil tussen de aankomende modellen is de camera-opzet. De vermeende S21 Ultra krijgt namelijk vier lenzen op de achterkant. Net als bij de S21 zijn die geplaatst in een nieuw camera-eiland.

Bij de S21, of S30 Ultra, gaat het om vier stuks en ook de flitser is geplaatst in de module. Precieze specificaties van die camera’s zijn nog niet bekend. In het geruchtencircuit wordt gesproken over twee zoomlenzen, een normale camera en groothoeklens.

Volgens Hemmershoffer is er geen optie om een S-Pen in het toestel te plaatsen. Volgens geruchten zou Samsung de Galaxy S-lijn willen voorzien van ondersteuning voor deze stylus. Dat betekent natuurlijk niet dat je het toestel niet kunt bedienen met zo’n pennetje. Het toestel meet ruwweg 165,1 bij 75,6 bij 8,9 millimeter en bij de cameramodule loopt de dikte op tot 10,8 millimeter.

Meer over de Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung wil het nieuwe toestel samen met de Samsung Galaxy S21 mogelijk al in januari presenteren. Dat is enkele weken eerder dan afgelopen jaren, waarschijnlijk om de concurrentie voor te blijven. Geruchten over de hardware komen ook langzamerhand naar buiten. Volgens verschillende bronnen gaat het daarbij om minimale upgrades. Daarover verwachten we de komende tijd meer informatie.

