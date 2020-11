De nog onaangekondigde Samsung Galaxy S21 ondersteunt mogelijk de S Pen, de stylus die we kennen van de Galaxy Note-telefoons. Dat meldt een doorgaans betrouwbare insider.

‘Samsung Galaxy S21 Ultra heeft S Pen-ondersteuning’

Het gerucht komt van Ice Universe, een lekker die op Twitter regelmatig juiste informatie over aanstaande Samsung-telefoons deelt. Hij stelt nu zeker te weten dat de Galaxy S21 Ultra, die nog niet is aangekondigd, de S Pen ondersteunt. Deze stylus kennen we van toestellen in de Galaxy Note-reeks.

Belangrijk om te weten is dat de Galaxy S21 Ultra de S Pen wel zou ondersteunen, maar geen sleuf heeft om het pennetje in op te opbergen. Smartphones als de Samsung Note 20, Note 20 Ultra en Note 10 hebben dit wel. Daarnaast is het de vraag of Samsung een S Pen in het doosje van de S21 Ultra stopt, maar dit lijkt niet erg aannemelijk. Volgens de laatste geruchten laat het bedrijf ook de oplader weg.

Meer over de Galaxy S21 Ultra

De smartphone volgt de Galaxy S20 Ultra op en is de afgelopen maanden al meerdere keren gelekt. Zo doken renders van het nieuwe vlaggenschip op en deelde een betrouwbare bron de eerste specificaties van de Galaxy S21 Ultra. Het toestel zou opnieuw een primaire camera van 108 megapixel hebben, die wel meer licht moet opvangen.

Het lijkt erop dat Samsung de Galaxy S21-telefoons eerder aankondigt dan normaal. Waar de fabrikant normaliter kiest voor een presentatie in februari of maart, zou de S21 al in januari worden onthuld. Geruchten hebben het over een presentatie op 14 januari 2021. De release van de Galaxy S21-telefoons zou twee weken later plaatsvinden.

